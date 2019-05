Budapešť - Ve dnech 16. až 19. května se v maďarském hlavním městě Budapešti konal již 25. ročník Světového poháru v kickboxu nejprestižnější světové asociace WAKO. O kvalitě turnaje vypovídá skutečnost, že na něm startovalo přes 1700 zápasníků ze 42 zemí. S českým národním týmem odjel do Maďarska i jedenáctiletý Sebastien Macháček z Kick Box Clubu Kutná Hora.

Před turnajem si kladl vysoké cíle a byl odhodlaný zaútočit na nejvyšší příčky. Vstup do turnaje ho čekal v sobotu a to v disciplíně pointfighting. „V pointfightingu se jednalo asi o můj poslední zahraniční start. Chci se soustředit spíš na disciplíny kicklight a lightcontact, které mi jsou bližší. Ty startovaly, ale až v neděli a tak byl pointfighting dobrá příležitost se před nedělí připravit,“ prozradil mladý bojovník. A příprava to byla velmi povedená. Sebastien nakonec v nabyté konkurenci dokráčel až pro bronzovou medaili.