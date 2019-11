Kutnohorští florbalisté v sobotu odehráli utkání proti Jablonci. Po první třetině bylo skóre 1:1, ve druhé třetině se také týmy rozešly do kabin nerozhodně. Až ve třetím dějství dokázali Kutnohorští přestřílet soupeře, Kutná Hora nakonec zvítězila 7:5.

Florbal. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Do vedení poslal domácí florbalisty ve třetí minutě Jan Martínek, Jabloneckým trvalo jedenáct minut, než dospěli k vyrovnání, branku vstřelil Petr Frkala po asistenci Krále. Ve druhé třetině šli domácí opět do vedení, tentokrát po brance Rejny, hosté ale opět dokázali vyrovnat, konkrétně Jarolímek. Kutnohorští následně přidali dvě branky, nejprve v šestadvacáté minutě Listík, a po něm v čtyřiatřicáté minutě Pešl. Také Jablonečtí dokázali vstřelit dvě branky za sebou, jednu si připsal Mikula, v třiačtyřicáté minutě vyrovnal na 4:4 Jarolímek. Ve třetí části šli Jablonečtí dokonce do vedení, když ve třiapadesáté minutě překonal domácího brankáře Jarolímek, pro kterého branka znamenala hattrick. Tři branky v utkání také vstřelil domácí Jiří Schwarz, který tak vystřelil Kutné Hoře výhru, prosadil se postupně v čtyřiačtyřicáté, dvaapadesáté, a pětapadesáté minutě. Kutnohorští florbalisté dokázali porazit Jablonec výsledkem 7:5.