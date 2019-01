Střední Čechy/ Volejbalový přebor II. třídy už najel na pravidelný jarní rytmus. Ve všech skupinách pokračovalo další kolo opět vždy dvěma zápasy.Kontakt s vedoucími Poděbrady, které jednou prohrály v Týnci n. S., stále drží volejbalisté Kutné Hory. Ti dokázali v Kolíně dvakrát vyhrát, když soupeři dovolili vždy jen jeden set.

Krajské volejbalové soutěže II. třídy mužů i žen nabraly svůj jarní rytmus | Foto: Deník/foto archiv

Přebor II– třídy – muži

Skupina A – 17. a 18. kolo: Brandýs n. Lab. - Milovice 3:0, 3:1, Mělník – Český Brod 3:0, 3:0, Ml. Boleslav B – Benátky n. J. B 1:3, 0:3, Odolena Voda – Lysá n. L. 3:1, 2:3.

1. Benátky n. J. B 18 15 3 46:20 33

2. Mělník 18 13 5 41:24 31

3. Brandýs n. L. 16 12 4 39:16 28

4. Lysá n. L. 16 10 6 34:25 26

5. Ml. Boleslav B 18 8 10 31:34 26

6. Odolena Voda 18 7 11 33:38 23

7. Český Brod 18 2 16 14:52 20

8. Milovice 18 3 15 18:47 21

Skupina B – 17. a 18. kolo: VK Nymburk – Říčany 1:3, 3:0, Týnec n. S. – Poděbrady 2:3, 3:2, Vlašim – Kostelní Lhota 3:0, 3:1, Kutná Hora – Kolín 3:1, 3:1.

1. Poděbrady 18 16 2 51:18 34

2. Kutná Hora 18 14 4 45:22 32

3. Vlašim 18 13 5 45:22 31

4. Kolín 18 11 7 41:29 29

5. Týnec n. S. 18 9 9 36:32 27

6. Kost. Lhota 18 4 14 23:47 22

7. VK Nymburk 18 3 15 15:49 21

8. Říčany 18 2 16 12:49 20

Skupina C – 17. a 18. kolo: Zlonice – Komárov 1:3, 1:3, Roztoky – Beroun 0:3, 3:0, Loko Rakovník – VK Rakovník B 2:3, 3:0, Dobříš – Kladno B 3:1, 3:1.

1. Loko Rakovník 18 17 1 53:15 35

2. Roztoky 16 12 4 38:22 28

3. Komárov 18 10 8 36:34 28

4. Kladno B 18 10 8 39:38 28

5. VK Rakovník B 18 7 11 31:37 25

6. Beroun 18 7 11 34:41 25

7. Dobříš 18 3 15 21:49 21

8. Zlonice 16 4 12 24:40 19

Přebor II. třídy – ženy

Skupina A – 21. a 22. kolo: Neratovice B – Roztoky B 0:3, 1:3, Benátky n. J. – Odolena Voda 3:0, 3:0, Nymburk – Dobřichovice B 3:0, 3:1, Dobřichovice C – Roztoky 3:1, 3:1.

1. Loko Nymburk 20 20 0 60:5 40

2. Benátky n. J. 22 16 6 52:22 38

3. Dobřichovice C 22 16 6 51:34 38

4. Roztoky B 20 12 8 43:28 32

5. Dobřichovice B 20 8 12 31:41 28

6. Čelákovice 18 9 9 31:34 27

7. Neratovice B 20 7 13 27:42 27

8. Odolena Voda 20 1 19 12:57 21

9. Roztoky 18 1 17 9:53 19

Skupina B – 21. a 22. kolo: Kladno B – Rakovník B 0:3, 0:3, Beroun – Nučice odl. na 8. 6., Zdice C – Komárov B 0:3, 0:3, Nové Strašecí – Dobříš 3:2, 3:1. Dohrávka: Zdice B – Kladno B 0:3, 0:3.

1. Komárov B 20 18 2 58:14 38

2. Zdice C 20 17 3 52:26 37

3. VK Rakovník B 20 16 4 50:17 34

4. Kladno B 20 8 12 30:42 28

5. Beroun 18 9 9 35:28 27

6. Dobříš 18 8 10 34:35 26

7. Nučice 18 6 12 25:39 24

8. Nové Strašecí 20 3 17 20:56 23

9. Zdice B 18 1 17 7:52 19