Kutnohorák Jiří Stránský: Mým sportovním cílem je vyhrát olympijské zlato

Je mu jednadvacet let a je českým reprezentantem v triatlonu. Kutnohorák Jiří Stránský se vydal za přípravou a tvrdým tréninkem do daleké Austrálie. Tam už vyhrál jeden závod, nyní se chystá na další. Jeho snem a cílem je vyhrát olympijské zlato. Do Sydney odešel také za studiem trenérství.

Triatlonista Jiří Stránský | Foto: archiv J. Stránského