Nominaci si v běhu na 200 metrů překážek vybojovala Dominika Nováková a spolu s ní dalších 23 soupeřek, které si to ve třech rozbězích rozdaly o postup do finálové osmičky. A především z pohledu Dominiky se na třinecké dráze děly věci.

Nejprve to vypadalo, že kutnohorské atletce unikne postup do finále o pouhých 26 setin. Následně by ale podán protest, neboť soupeřka v sousední dráze neúmyslně zavadila o její překážku, která se nárazem zvedla a výrazně Dominiku na trati zpomalila. Námitka byla uznána, a tak byla Dominika zařazena jako devátá do finálového běhu, což bohužel znamenalo její sólo závod, neboť na atletickém stadionu bylo k dispozici standardních osm běžeckých drah. Dominika se však touto kuriózní a nepříjemnou situací nenechala rozhodit a časem 30,38 s vybojovala na Mistrovství ČR žákyň skvělé 8. místo!