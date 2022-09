Ve středu 7. září je na programu kvalifikační utkání o postup na ME ve volejbale žen v roce 2023, od 18:00 si to o prvenství ve skupině C rozdají domácí Ukrajinky s Maďarkami. Ukrajinské hráčky se s maďarským týmem v rámci kvalifikace už utkaly, v Budapešti je koncem srpna porazilyv dramatickém pětisetovém utkání. Přijďte zafandit a užít si atmosféru dalšího mezinárodního utkání na Klimešce.