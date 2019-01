Kutná Hora – Kutnohorský házenkářský oddíl TJ Sparta měl o víkendu opět napilno. Muži tentokrát nenavázali na svou výhru a prohráli v Bělé pod Bezdězem. Minižáci na domácím turnaji vybojovali stříbrné medaile.

9. kolo SRL: Kutná Hora - Libčice n. V. 20:26, 17. dubna 2011. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Muži

Bělá p. Bezdězem - Kutná Hora 29:21 (16:10)

Všichni hráči Sparty, kteří v tomto utkání nastoupili, podali obětavý výkon a zaslouží poděkování. Je faktem, že se od úvodních minut dost trápili střelecky, byť se o ni pokoušeli dost často. Domácí měli přece jenom pevnější obranu a lepší dvojici brankářů. Ti si připsali celkem 19 úspěšných zákroků, zatímco Červenka v 1. poločasu měl 6 zákroků a Hroch ve 2. poločasu pouze 4 zákroky. Střelecky se nejvíce prosazoval Kůrka, méně se již dařilo v této činnosti ostatním.

„Sezona je dlouhá, zranění, pracovní zaneprázdnění a možná už i nechuť některých hráčů způsobilo, že jsme utkání v Bělé odehráli pouze se dvěma hráči na lavičce a to se ukázalo jako klíčové," upozornil kutnohorský trenér Jiří Hájek.

„Ještě v 50. minutě jsme drželi přijatelný výsledek, ale potom se již plně projevila únava a soupeř pohodlně dovedl zápas k vítězství. Mrzí to o to více, že na domácích byla znát určitá nervozita, jenže s tím počtem hráčů to prostě lépe nešlo. V průběhu druhého poločasu jsem se začal obávat, že příliš velká zátěž přinese další zranění, což se bohužel potvrdilo a tak posledních sedm minut jsme již museli odehrát bez střídání. Každý by určitě našel důvod, proč se utkání nezúčastnit, ať už je to rodinný výlet, dostavba domu, trenérské povinnosti, zranění, učení atd., a proto všichni, kteří si v sobotu odpoledne našli čas a vyrazili na zápas, mají můj respekt a velké poděkování zároveň," vzkázal trenér Sparty.

StatistikySestava a branky KH: Červenka, Hroch - Kůrka 8, Hrčka 3, Kroutil 3, Šnajdr 3, Polívka 2, Brož 1, Hasala 1 a Salák. Trenér Jiří Hájek. Napomínání: 1 – 2, vyloučení: 3 – 5, sedmičky: 3/2 – 5/5, rozhodčí: Hosnedl – Sovová (Praha), diváci: 75.

V neděli 19. května zakončí tým Sparty mistrovský ročník 2. ligy mužů SVČ 2012/2013 utkáním 22. kola, ve kterém přivítá od 15 hodin na Zimním stadionu v Kutné Hoře třetí tým soutěže - TJ Sokol Libčice nad Vltavou.

Ostatní týmy

Starší dorostenci kutnohorské Sparty prohráli své poslední utkání v sezoně v Kobylisech 36:21 (poločas 16:5). S 2. ligou se tak rozloučili vysokou porážkou a umístěním na konečném 9. místě.

Sestava a branky KH: Karlovský - Bielický 6, Petránek 5, Nádvorník 4, Kuře 3, Brož 2, Hnízdil 1, Benešovský, Piskač a Veselý. Trenér Jiří Hasala.

Starší žáci Sparty mají za sebou neúspěšný turnaj B skupiny společného přeboru. Na pražském Chodově skončili na čtvrtém místě. Nejlepším střelcem týmu byl s dvaadvaceti góly Špaček. Sestava a góly Sparty: Kotěšovec - Špaček 22, Bandi 19, Škalda 11, Š. Veselý 4, Horák 3, Matoušek 3 a Saidl 1. Trenér Vít Šnajdr.

Minižáci Sparty skončili ve 4. turnaji Středočeského přeboru 6 + 1 na 2. místě. Turnaj se hrál v kutnohorské hale Bios a tým hrál v tomto složení: Valeš 1 - Klouček 16, Červený 15, Šimon 12, Gavlasová 2, Pavlík 2, Doležal 1, Kotva 1, Zatloukal 1, Honusová, Kratochvíl, Růžička a Šnajdrová. Trenérka Daniela Zatloukalová.

„Družstvo minižáků opět předvedlo velmi dobrý výkon v domácím turnaji včetně trenérky Daniely Zatloukalové. Fantastické zákroky předváděl Jarda Valeš v brance. Tentokrát v závěrečném duelu s Mělníkem v poslední minutě prohráli o jedinou branku, ale tyto cenné zkušenosti se minižákům budou hodit v budoucích zápasech např. za 14 dní v posledním kole v Úvalech," řekl k výkonu mladých kutnohorských hráčů Alois Salák.

Petr Vobořil