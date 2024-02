/FOTO/ Další mimořádná volejbalová podívaná se po roce vrátila do Kutné Hory, uplynulé dny hostila Klimeška čtyři nejlepší týmy pohárového pavouka v Českém poháru žen. A v něm slavilo vítězství družstvo Dukly Liberec.

„Minulý rok brali ve Final Four ČP na Klimešce zlato volejbalisté Dukly, letos se k nim přidaly i volejbalistky a zasloužené slaví vítězství,“ uvedl po akci spokojený manažer kutnohorské sportovní haly Klimeška Michal Vavák. „Děkujeme Českému volejbalu za přízeň, Klimeška se zařadila mezi tradiční hostitele velkých volejbalových akcí v republice. Gratulace všem účastníkům Final Four za předvedené sportovní výkony a všem divákům za vytvoření skvělé kulisy a atmosféry. Brzy na další nejen volejbalové akci na Klimešce na viděnou,“ dodal Vavák.

V prvním semifinále nastoupila Dukla Liberec proti TJ Ostrava a splnila roli favorita. Jen ve druhém setu Ostrava pozlobila, Liberec vyhrál 3:1 a těšil se na soupeře ve finále. Druhé semifinále mělo favorita na papíře v podobě pražského Olympu. Pražanky se na Klimešce celý týden před finále Českého poháru připravovaly a chtěly z toho vytěžit maximum. První set vyhrál Olymp 25:19, ale pak se obhájce trofeje VK Královo Pole Brno vzchopil a třemi vyhranými sety slavilo Královo Pole postup do finále.

Poprvé v historii zažila Klimeška dva přímé přenosy České televize v jeden den. V pondělí nastoupily k boji o bronz Ostrava a Olymp a po dvou setech to vypadalo na jasnou záležitost pro pražský tým. Ale Ostravanky skonsolidovaly obranu, začalo se dařit na bloku a Kojdová zkušeně smečovala míče do prázdných míst olympské obrany. Třetí a čtvrtý set byl bojem o každý balon a nejdramatičtější zápas celého Final Four šel do pátého zkráceného setu. Až do stavu 8:8 to bylo maximálně vyrovnané, pak ale Olymp vydoloval poslední síly k obratu a došel si pro bronzové medaile.

Finále mezi Brnem a Libercem bylo svátkem volejbalu za skvělé atmosféry zejména brněnských fanoušků. Mezi diváky se objevil předseda volejbalového svazu Marek Pakosta, mistr Evropy v beach volejbalu a účastník Olympijských her v Atlantě z roku 1996 nebo ambassadorka Mistrovství Evropy ve volejbalu žen, které bude hostit Brno za dva roky - Aneta Havlíčková, bývalá vynikající reprezentantka ČR. Nechybělo ani vedení města Kutná Hora v čele se starostou Lukášem Seifertem.

První set byl napínavý až do samého konce, Liberec vyhrál 25:23 a vypadalo to na další volejbalové drama na Klimešce. Ve skvělém výkonu v dresu Dukly pokračovala univerzálka Kvapilová a Liberec ještě zvýšil tlak na servisu i v útoku, druhý set vyhrál 25:18. Třetí set už byl exhibicí týmu ze severu Čech, vyhrál ho 25:11, ale velký respekt patří Královu Poli, které před sezonou obměnilo tým a postup do finále ČP a stříbrné medaile jsou pro něj velkým úspěchem.