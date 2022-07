První disciplínou pro Michaela byl běh na 60 m, kde se mu díky času 7,48 s podařilo postoupit z rozběhu do semifinále. Tam jeho cesta skončila, čas 7,53 s na finále nestačil, ale i tak z toho bylo pěkné 14. místo v celkovém pořadí. Následoval Michaelův silnější závod, běh na 100 m překážek. Čas 13,69 s z rozběhu byl 5. nejlepší a znamenal suverénní postup do finále. Bohužel, v něm boj o co nejlepší umístění ukončil zhruba v polovině trati pád, takže z toho bylo nakonec 8. místo. V závěrečné štafetě pak Michael pomohl sestavě Středočeského kraje k 7. místu.