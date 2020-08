/FOTOGALERIE/ Další ročník dětského sportovního tábora, který pořádá spolek DST Olympia KH za podpory Města Kutná Hora a Středočeského kraje, se konal ve dnech 19. - 31. července 2020 v rekreačním středisku Želivka na Vysočině. Tábora, který měl v letošním roce již své 42. pokračování, se zúčastnilo 102 dětí z Kutné Hory a blízkého okolí.

Tradiční sportovní tábor SKP Olympia Kutná Hora pro děti z našeho města a okolí. | Foto: SKP Olympia

Ještě nikdy v historii tábora nebylo jeho uspořádání tak ohroženo jako letos. Koronavirová krize výrazně omezila a změnila normální život, a tak nebylo vůbec jednoduché se rozhodnout a říci v této nejisté době, že se tábor bude konat. Mnoho táborů už bylo letos zrušeno, některé byly předčasně ukončeny kvůli výskytu koronaviru mezi účastníky. „Ano, všichni jsme šli do rizika, vedoucí, rodiče, děti. Ale zároveň jsme se shodli, že toto riziko jsme ochotni podstoupit. Náš tábor je taková velká rodina, mnoho dětí s námi jezdí každý rok, známe se s jejich rodiči, složení vedoucích se také příliš nemění. A tak asi o konání letošního tábora rozhodla především vzájemná důvěra. Rodiče důvěřovali nám, že pokud to je trochu půjde, tak tábor uspořádáme, a my naopak důvěřovali jim, že své dítě neodhlásí a bez obav ho s námi na tábor pošlou,“ popisoval letošní nelehké rozhodování hlavní vedoucí tábora Tomáš Kaprálek.