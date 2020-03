ON-LINE reportáž z koronaviru najdete ZDE

Ihned jak propukla pandemie a vláda vyhlásila nouzový stav, tak kutnohorští volejbalisté připravili pro své mladé svěřence různá tréninková videa. „Video plán s tréninky trval od patnáctého března nějakých čtrnáct dní. V pondělí jsme točili nová videa,“ prozradil Vít Richter.

Místopředseda Volejbalového oddílu TJ Sparta Kutná Hora Deníku naznačil, co je pro volejbal nejdůležitější: „Náš sport je náročný hlavně na záda a ramena. Je potřeba, abychom ve čtyřiceti letech měli vše v pořádku. Proto je potřeba posilovat už od mládí. Sudé dny jsme v rámci videí posilovali i nohy. Liché dny byly zaměřené na protažení těla a posílení středu.“

Z videí využívají to, co se již na internetu objevilo, případně využili záběry i kolínských volejbalistů. V pondělí pak Richter natáčel i doma se svými dcerami, které hrají také volejbal. „Chystáme plán na dalších čtrnáct dní karantény. Je to zábava,“ upřesnil s úsměvem.

A jak probíhají kontroly dětí, zda zadané úkoly a tréninky plní? „Já nejsem člověk, který by byl na Facebooku nebo Messengeru. Ale moje dcery mají se spoluhráčkami skupinu, kde si každý večer videa posílají. Není to stoprocentní, ale věřím, že každý se nějak sportu věnuje,“ odpověděl trenér.

Ve Spartě nejde jen o volejbal v hale. Klub loni v létě otevřel zbrusu nové kurty vedle bobové dráhy. Práci na nich zatím hatí občasná zima. „Potřebujeme stabilnější počasí,“ přál si Richter a navázal: „Už to vypadalo, že antuka vyschne a přišel zase pondělní sníh. Věřím, že za pár týdnů už se na hřišti postupně vystřídáme a uvedeme ho do provozu. První roky po založení hřiště jsou nejdůležitější, o to více musí být naše práce pečlivější.“

Jelikož všechny volejbalové soutěže v zemi skončily, tak Kutnohorští směřují vše až ke konci srpna, kdy by mohla začít nová sezona, pokud se tedy situace v naší zemi zlepší. „V tuto chvíli by všechny soutěže akorát končily. Je to velká škoda, když budu mluvit sobecky za volejbal. Ale v tomto případě je fráze, že zdraví je přednější, opravdu na místě,“ zdůraznil Vít Richter. On sám trénuje i v Kolíně, kde jeho juniorky vyhrály krajskou soutěž. Tedy kolo před koncem byly první. Zda postoupí do první ligy, netuší.

S ohledem na dopad pandemie pro kutnohorskou Spartu zmínil místopředseda oddílu volejbalové final four Českého poháru mužů, které hostila v února sportovní hala Klimeška. „Po tak vydařeném turnaji bylo u nás velké nadšení a euforie do volejbalu. Na dětech bylo vidět, jak mají motivaci a sport je baví. Během chvíle však všechno skončilo. Samozřejmě bude na všech znát i herní výpadek. Míč v tuto chvíli chybí všem volejbalistů,“ uzavřel Vít Richter.