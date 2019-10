Sobotní utkání nabídlo dramatický průběh, ve kterém se oba týmy střídaly ve vedení. Náskok obou týmů nebyl větší než pět bodů. V poločase vedli domácí pouze o dva body 38:36. Zlom v utkání nastal na začátku poslední čtvrtiny, kdy hosté šňůrou deseti bodů otočily skoré na svou stranu. Toto vedení si již i přes závěrečný nápor domácích udrželi.

Body KH: Kocourek 16, Němeček 14 (1), Veselý 13 (2), Vokál 6, Málek 5(1), Prušinovský 3(1), Růžička 3, Koudela, Koláčný 2.

Body Benešov: Kratochvíl 23 (4), Tažký 12, Proskovec 11 (1), Malý 10 (2), Kukura 8.

Sokol Kutná Hora – GBA Lions Jindřichův Hradec B 81:78 ( 18:10, 41:32, 60:49)

V neděli se domácí střetli s rezervou Jindřichova Hradce, která se v létě spojila s pražskou GBA Academy. Zcela nový tým hostí přijel do Kutné Hory s mladou sestavou doplněnou o hráče z první ligy. Domácí se od začátku utkání dostali do vedení, které pomalu narostlo až na devatenáct bodů. Hosté se však nevzdali a zejména dobrá střelba z dálky je vrátila do zápasu. V poslední čtvrtině hosté skóre vyrovnali a bojovalo se o každý bod. V poslední minutě utkání za stavu 78:78 po efektní akci domácích zasmečoval Kocourek a tím poslal domácí do těsného vedení, které již Sokolové udrželi. Po velkém boji tak mohli domácí slavit první výhru v sezoně.

Body KH: Němeček 34 (3), Kocourek 23, Vokál, Koudela a Koláčný po 5, Málek 3, Prušinovský, Růžička, Veselý 2.

Body GBA: Grinaert 18 (3), Atanasons 17 (3), Fučík 15 (1), Manas 13 (2), Lašmč 9 (1).