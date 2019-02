První minuty se ani jeden tým neprosadil přes obranu soupeře, střelu domácích zablokoval hostující obránce, podobně dopadl pokus domácího kapitána Rejny. Ani Popek neohrozil bránu Kunratic, na druhé straně si podobně vedli hosté. Pokud už se střela hostů dostala přes obránce, poradil si s ní brankář Dlouhý.

První branka padla v sedmé minutě, kunratický Dušek prostřelil míček přes domácího obránce a střela zapadla až do domácí brány. Kutnohorští florbalisté chtěli okamžitě reagovat, ale pálili nepřesně, jejich další šance skončila dobrým zákrokem hostujícího brankáře. Hosté zahrávali přesilovou hru, tvrdá rána se ale do brány nevešla, následující střela golfem šla nad bránu domácích. S další šancí Kunratic si poradil Dlouhý, krátce po nevyužité přesilovce hostů se Kunratice nakonec prosadily, když Horálek dostal míček za Dlouhého záda.

Za domácí měl tři šance za sebou Jiří Schwarz, poprvé ho vychytal brankář, podruhé pálil bekhendem nad bránu a potřetí střílel vedle. Domácím nepomohla ani teč, díky které míček minul bránu hostů jen o pár centimetrů. Ani hosté nevyužili velkou šanci, kterou zastavil brankář Dlouhý. Po několika neúspěšných pokusech Kutnohorští nakonec dali branku, téměř z poloviny vypálil David Popek, a míček se zastavil až v bráně Kunratic. První třetina skončila 2:1 pro Kunratice.

Ve druhé třetině se nejprve ukázal Jiří Schwarz, ale nastřelil jen břevno, ani další střela domácích nebyla gólová, to zařídil až Tvrdík, který kousek od středového kruhu vyslal střelu, díky které Kutnohorští vyrovnali na 2:2. Vedení domácím zařídil Martínek, ke kterému se odrazil míček a z bezprostřední blízkosti ho dostal do brány.

V osmé minutě druhé třetiny dali domácí další branku, prosadil se Rejna střelou z první. O minutu později se domácí mohli opět radovat, druhou branku dal Pipek, který střelou z úhlu překonal hostujícího brankáře. Následně dostal kunratický Mareš červenou kartu za hrubost, a domácí měli početní výhodu po dobu pěti minut. Tu využil Rejna, který přízemní střelou navýšil vedení domácích.

Hosté zahrozili z protiútoku, který skončil střelou do tyče, o pár vteřin později dal branku kutnohorský Dus, který z těžké pozice překonal brankáře hostů. Osm vteřin od předchozí branky dal další branku Jiří Schwarz. Ve čtrnácté minutě si další zářez přidal Dus, který dorážel do prázdné brány.

Třetí třetina začala brankou Jiřího Schwarze, který se prosadil z dorážky do poloprázdné brány, ojedinělá šance hostů na druhé straně skončila mimo ohrožení domácí brány. Další branku přidal kutnohorský Schwarz, tentokrát ale Ondřej, který se dokázal prosadit a překonal Novotného, jen o chvíli později se díky přízemní střele domácí opět radovali.

Kutnohorští florbalisté stále neměli dost, pořád si vytvářeli dobré příležitosti, jednu takovou proměnil v branku Dus, který vymetl šibenici. Také Jiří Schwarz byl při chuti, v osmnácté minutě třetí třetiny dal další branku, ten samý hráč přidal další branku o minutu později, když střílel do odkryté brány hostů. Poslední branku utkání dal Vokřál, a to v poslední minutě zápasu, prosadil se povedenou střelou do šibenice.

Kutná hora – Kunratice B 16:3 (19., 29., 33. Popek, 25. Tvrdík, 26. Martínek, 28., 31. Rejna, 32., 34., 56. Dus, 33., 45., 58., 59. J. Schwarz, 50. O. Schwarz, 60. Vokřál -7., 11. Dušek)