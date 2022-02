„Super zápas, jen víc takových. Pak by ta divize vypadala úplně jinak. Ztroskotali jsme na vynikajícím brankáři hostů, jinak nemám týmu co vytknout. Velká škoda, aspoň nějaký bod by nám slušel. Díky za zápas a hodně štěstí soupeři do závěru sezony,“ okomentoval utkání kutnohorský trenér Jiří Vokřál.

Branky KH: 11. Spurný (Tvrdík), 27. Chalupa (Hampl), 50. J. Schwarz (Rejna). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Střely na branku: 18:19. Diváci: 112.

FBC Kutná Hora: Dlouhý (Bochníček B.) - Chalupa, J. Schwarz, Měšťánek, Rejna, Novotný, Hampl, Zelený, Spurný, Petrásek, Jedlička, Vojtěch, Listík, Tvrdík.

Kutná Hora - Prague Tigers 6:7 sn (3:2, 2:2, 1:2)

„Druhý super zápas za víkend, bohužel z toho všeho jen jeden bod. Před hráči ale musím smeknout, jak to zvládli a jakým stylem se proti nejlepším soupeřům v divizi prezentovali. Díky soupeři za zápas a hodně štěstí v play up,“ pochvaloval si kutnohorský kormidelník.

Branky KH: 3. Danda (Vavřina), 7. Hampl (Chalupa), 17. Jedlička (J. Schwarz), 22. Hampl (Listík), 35. Jedlička (Petrásek), 51. Hampl (Chalupa). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Střely na branku: 14:26. Diváci: 81.

FBC Kutná Hora: B. Bochníček (Dlouhý) - Chalupa, J. Schwarz, Měšťánek, Rejna, Novotný, Hampl, Danda, Zelený, Spurný, Petrásek, Jedlička, Vavřina, Listík, Tvrdík.