Po pěti odehraných minutách vedli domácí házenkáři 3:1, hosté ale snížili na rozdíl jedné branky, domácí ale zápatí odskočili a ve čtrnácté minutě drželi vedení 7:2. Krátce před koncem prvního poločasu vedli kutnohorští házenkáři 11:6, pak ale přišlo několik chyb, díky kterým Vršovičtí vstřelili tři branky. První poločas sobotního utkání tak skončil výsledkem 12:9.

Ve druhém poločase se domácí vedení nevzdali, v osmatřicáté minutě to bylo 15:12 pro Kutnou Horu. Pak následovala povedená série pěti branek pro kutnohorské házenkáře, kteří se tak dostali k vedení 20:13, dobrý výkon potvrdili domácí dalšími zásahy, až se dostali k vysokému brankovému rozdílu v poměru 26:13. Házenkáři Vršovic sice ve zbývajícím čase dokázali vstřelit tři branky, nebylo jim to ale nic platné, Kutná Hora nakonec zvítězila 29:16, díky čemuž si připsala dva body do tabulky.

Domácí gólman hroch zaznamenal třináct zákroků, díky kterým si připsal úspěšnost zákroků 44,8 procenta. Za domácí dali nejvíce branek Pícha se Šimůnkem, oba shodně o pěti brankách. Čtyři branky vstřelil Jelíček, tři Falge s Hovorkou a Polívkou s Veselým.

Příští druholigové utkání odehrají kutnohorští házenkáři v neděli 24. listopadu proti mužstvu Pardubic, které drží šestí místo tabulky s osmi body, zatímco Kutná Hora se nachází na sedmém místě s šesti body. Znamená to, že Kutnohorští budou v neděli mít možnost Pardubické dohnat. Stejný počet bodů mají také páté České Budějovice, pokud prohrají, mohou se svěřenci Víta Šnajdra dotáhnout také na tým z jihu.

Kutná Hora – Vršovice 29:16 (12:9)