Ve sportovní hale v Teplicích se o víkendu konalo Mistrovství České republiky v kickboxu pořádané Českým svazem fullcontactu.

Kick Box Club Kutná Hora na MČR 2020. | Foto: Josef Macháček

Z kutnohorského Kick Box Clubu se do lázeňského města vydala skupina pěti zápasníků a z toho si hned tři odbyli svou soutěžní premiéru (Bartůněk, Patková, Kopčíková). I přes to se však výprava vedená Tomášem Laubem starším vracela do Kutné Hory s pěti cennými kovy!