V sobotu se běžel jednadvacetikilometrový Beast s převýšením 650 metrů. Spartany zaskočilo obrovské vedro. „Neběželo se mi vůbec dobře. Navíc v každém kopci mi tvrdla stehna. Podržely mě ale překážky. Nedal jsem jen jeden oštěp. Na trati byly celkem dva. Celkově to ale nebyl můj den,“ uznal Kutnohorák Michal Pavlík.

Závod dokončil na 11. místě elitní kategorie mužů za čas 2:24:33. Další z Olympie, kteří dokončili dlouhou trať s překážkami, byli Jakub Vencl a Monika Andělová. Jakub bral 9. místo v kategorii 40-44 let za čas 2:48:54. „Nešel jsem do závodu zdravý, mám zraněnou nohu, ale dokončil jsem v pořádku. Užil jsem si náročnou trať. O to šlo hlavně,“ řekl po závodě.

Andělová byla na trati něco málo přes pět hodin, ovšem odměnou jí byl bronz v kategorii 50-54 let ženy. „I když nebylo velké převýšení, byla to pěkná dřina,“ usmívala se kutnohorská spartanka a dodala: „Dělala jsem nějaké angličáky, párkrát jsem bloudila, ale jsem ráda, že jsem Beast dokončila.“

Sestřih závodu

Zdroj: Youtube

Druhý den se běžel Spartan Super na jedenáctikilometrové trase. Do závodu nastoupila po dlouhém zranění a tréninkovém manku i eliťačka Martina Pavlíková. Doběhla s časem 1:27:43 na osmé pozici v ženské elitě. Ani na jedné překážce nechybovala! Nicméně běžecky spokojená nebyla a přehodnotila své priority: „Nemá cenu závodit, když nemám po zranění natrénováno. Nemám z čeho brát. Závody odložím a zkusím se pořádně připravit na přelom srpna a září. Potěšilo mě, že jsem byla jednou ze dvou žen elity, která trefila oštěp.“

Vencl s Andělovou už v neděli nestartovali. Pavlík se nakonec rozhodl po sobotních problémech postavit na start znovu. „Rozeběhl jsem se až v polovině trasy, kdy mě přestalo píchat na žebrech, ale kopce a nohy mě tentokrát oproti sobotě podržely. Zbrzdil mě jen netrefený oštěp kilometr před cílem, po kterém jsem dokončil na šestnáctém místě mužské elity za čas 1:11:53. Překvapila mě kvalita a připravenost domácích závodníků. Jsou super,“ pochválil Pavlík a uzavřel: „Děkujeme všem lidem, kteří nás podporují. A také městu Kutná Hora za finanční podporu na tyto závody.“