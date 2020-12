Právě Lidický je v Kutné Hoře více jak dva roky. Rodák z Mělník má rodinu v Krkonoších a ve svém životopisu má i působení v tréninkových centrech v USA a Itálii. Před působením v Kutné Hoře působil v Německu. „Do Kutné Hory mě přivedl Zdeněk Jelínek, který je členem výboru klubu za mládež. Přivedl mě na pozici trenéra mládeže,“ prozradil trenér, který přišel po odchodu Víta Štursy.

„Poslední dva roky hodnotím kladně. Povedla se nám stabilizovat činnost klubu a nabíráme stále více dětí. Samozřejmě někdo odejde, jiný přijde, ale do budoucna pracujeme na koncepci, abychom měli dětí ještě více. Tenis ale chce čas a peníze, není to jako fotbal,“ ohlédl se za svým dosavadním působením v Kutné Hoře Lidický.

Tenisová Sparta Kutná Hora má za normálních okolností 55 dětí. „Trenérsky se jim věnuji já a Dana Morawská,“ řekl Lidický a navázal: „Pokud by se základna rozšířila na šedesát až sedmdesát dětí, přivedli bychom třetího trenéra. Pokud začínáte s šestiletým dítětem, jdete s ním až do dorosteneckého věku. Musíme trenérsky obsáhnout všechny kategorie.“

Jinou disciplínou je podle Lidického vrcholový tenis: „To je něco jiného. Dítě hraje většinou tři až čtyři hodiny denně. My děláme výkonnostní tenis. Děti hrají dvakrát týdně hodinu. Jde spíše o všeobecnou přípravu, o koordinaci pohybu a získání vztahu k tenisu.“

„Zkušený trenér pozná po několika trénincích, zda je dítě schopné hrát vyšší úroveň tenisu,“ podotkl Lidický. „Vše je dané motorikou a somatotypem. Tenis je individuální míčový sport. Nejlépe to poznáte, když mu v pěti letech hodíte míček. Uvidíte, jak ho chytí a jak vám ho vrátí.“

Podle kutnohorského trenéra má TJ Sparta hráče s potencionálem. „V současnosti má potenciál zhruba dvanáct dětí od starších žáků po baby tenis, které by mohly hrát krajskou úroveň s přehledem. Pak bude záležet na zázemí, jak se jejich kariéra vyvine dál. U vrcholového tenisu je sedmdesát procent rodina a zbytek klub. Pokud je dítě talentované a nadané, tak vám ho větší kluby seberou. Mají větší příležitost na sparingy, haly nebo dotační příspěvky,“ řekl.

Kutná Hora má momentálně obsazené všechny věkové kategorie. „Jarní covid nás trochu zastavil. Přišel v nevhodnou dobu. V příštím roce zase všechny kategorie obsadíme. Od babytenisu až po juniorské kategorie,“ věří Lidický. Nejvyšší kvalitu mají v klubu momentálně mladší žáci a babytenisté. Tedy ti nejmenší. Podle trenéra Sparty si vedou v krajské soutěži velmi dobře. „Do budoucna by mohli tvořit skvělou základnu pro další práci.“

Dospělé týmy má Sparta dva. Áčko dokonce v letošním roce postoupilo. Lidický by rád viděl v budoucnu Kutnou Horu ještě výš: „Měla by být na úrovni dobrého krajského mužstva. Což je nejvyšší soutěž Středočeského kraje. Klub by měl být schopen generovat jednoho až dva žáky pro výkonnostní tenis ročně. Kutná Hora by se měla řadit mezi Kolín, Žíželice a Čáslav úplně s přehledem.“