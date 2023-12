Kuželkářský oddíl TJ Sparta Kutná Hora pořádá ve své herně jednačtyřicátý ročník Memoriálu Bohumila Duse. Termín klání je středa 3. ledna až sobota 6. ledna. Jedná se o soutěž 2 x 100 HS (dvojice muži, ženy, dorost, mix).

Ve středu a ve čtvrtek se bude hrát od 16 do 21 hodin, v pátek od 15 do 22 hodin a v sobotu od 9 do 15 hodin (lze domluvit i individuální časový termín). Přihlášky lze podávat do 2. ledna na barborova@tiscali.cz, nebo telefonním čísle 607 616 781, startovné na dvojici je dvě stě korun. Pro nejlepší páry si pořadatelé připravili finanční ceny, přichystáno bude také občerstvení.

