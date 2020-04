S přihlášením do televizní reality I am fighter Tomáš Laube neváhal. Jakmile viděl promo nového pořadu, tak se mu projekt zalíbil. „Už dlouho jsem uvažoval, že začnu s MMA. Řekl jsem si, že by mě mohli hezky provést a zviditelnit. Přihlásil jsem se a od prvního dne jsem neváhal, že by mě nevybrali. Myslel jsem si, že je to jasné,“ smál se mladý bojovník.

Se zápasy MMA ale neměl žádnou zkušenost. Je totiž ryzí postojář a má zkušenosti hlavně z boxu, kickboxu a K-1. „Jakmile jsem poslal přihlášku do reality show, začal jsem trénovat boj na zemi. Než celá show začala, uběhlo půl roku. Za tu dobu jsem zjistil, že mě boj na zemi baví a litoval jsem, že jsem nezačal dřív. Extrémně jsem se nebál a věřil jsem si, že s mými zkušenostmi si zápasy pohlídám,“ řekl Laube.

Před startem I am fighter jezdil kutnohorský bojovník trénovat do Pardubic a párkrát navštívil i hradecký gym zkušeného zápasníka Patrika Kincla. Během rozřazování do tělocvičen v samotné reality show přiřadili Laubeho do Pentagymu v Praze. Po vypadnutí z televizní show dojíždí trénovat do Poděbrad, kde se dohodl s Lukášem Blažkem.

Casting trval celý den

Samotný casting I am fighter byl hodně náročný. Začal v 8:30 dopoledne a vše končilo kolem půlnoci. „Dokonce mi ujely vlaky domů,“ vzpomínal Tomáš Laube a popsal celý den: „Seděli jsme v tělocvičně a čekali jsme, kdy přijdeme na řadu. Já šel někdy v šest odpoledne. Pak jsme čekali do večera, než se půjde natočit samotné vybírání. Moje číslo nakonec vybrali jako poslední. Byl to extrém. Už jsem si říkal, že jsem si asi moc věřil a najednou poslední jméno patřilo mně.“

V porotě seděl dokonce Kutnohorák Lukáš Jirkovský zastupující hudební vydavatelství Blakkwood Records. „Jeho jsem vůbec neznal. Vím, že produkuje hlavně rap, ale já poslouchám jinou hudbu. Že pochází také z Kutné Hory, jsem se dozvěděl až později,“ prozradil Laube, jenž měl během samotné reality show smůlu.

Dvakrát se zranil. „Dvakrát týdně jsem dojížděl do Prahy, když jsem nebyl zraněný. Hned na prvním tréninku mi praskl meniskus a měsíc před vyřazováním jsem si zničil rameno, se kterým jdu za měsíc na operaci. To mě zastavilo. Rameno jsem si poranil na grapplingovém turnaji (způsob zápas na zemi – pozn.) v rámci natáčení,“ litoval zápasník, pro nějž šlo o nejbolestivější zranění, které kdy měl.

Do profesionální klece chce přes amatéry

Investoval však hodně času a peněz, aby se dal dohromady, což se mu do vyřazování povedlo. „Vyhrál jsem zápas, ale bohužel jsem vypadl. Měsíc po vyřazení jsem si rameno na tréninku definitivně vykloubil,“ popsal svůj stav Tomáš Laube.

Jaká pozitiva si kutnohorský bojovník z reality show odnesl? „Mám hodně pozitivních zpráv na Instagramu. Nesetkal jsem s hejty (negativa – pozn.). Alespoň pár fanoušků jsem si získal. Dal jsem o sobě vědět lidem, že to s MMA myslím vážně. Věřím, že jsem zaujal lidi, kteří stojí za celou organizací I am figher. Nyní se dám do kupy, vyzápasím se v amatérech a pak chci do profesionální klece. Letos mi bude dvacet čtyři let a není nač čekat,“ odpověděl Laube.