Tomáš Laube si ve sportu v malých rukavicích udělal jméno v srpnu loňského roku, kdy na akci Street fighter složil soupeře za sedm vteřin. Nyní půjde zápas dle pravidel MMA striking v domluvené váze do 79 kilogramů proti Ondřejovi Malinovi z Aplik Muay Thai gymu v Praze. Zápas se oproti klasickému MMA bude odehrávat jen v postoji.

Laube si tak vyzkouší poslední mezistupeň od slavného MMA. „Jde o vyloženě postojovou disciplínu, která má s MMA společné to, že se budeme mlátit v kleci a v malých rukavicích. To je hlavní rozdíl od K-1 nebo Thajského boxu. Vnímám zápas jako přechod do klasického MMA,“ naznačil Tomáš Laube.

Kutnohorák má za sebou dva profesionální zápasy. Jeden v K-1 a druhý v Thajském boxu. Počítá i jeden poloprofesionální z loňského srpna. „Šlo o garážovou bitku. Nebylo to vedené jako profesionální zápas, ale neměli jsme ani téměř žádné chrániče,“ připomněl Laube svou srpnovou výhru.

Svého pátečního soupeře Ondřeje Malinu si kutnohorský bojovník samozřejmě nastudoval na internetu. „Znám gym i kluky, se kterými trénuje. Párkrát jsem tam byl na tréninku. Vím, že tam jsou kvalitní borci,“ uznal Laube a pokračoval: „Soupeř má za sebou skvělé výsledky v Thajském boxu a vím, že bude tvrdý. Má skvělé lokty a kopy. Myslím si, že znám cestu, jak na něj a věřím, že bitvu ukončím před limitem.“

Zápas se odehraje ve váze do 79 kilogramů. Laube bude muset dost hubnout. „Mou váhovou kategorií je do 81 kilogramů. Tu jedu celý život. V té jsem měl původně nastoupit. I tak jsem se bál hubnutí, protože za poslední dobu, kdy nebyly zápasy, jsem docela nabral. Jelikož bylo těžké sehnat soupeře, který může trénovat a nebál by se jít se mnou, tak jediný, kdo na nabídku kývl, byl Malina. Údajně jezdí amatérské soutěže do 81 kilogramů, ale profesionální zápasy bere do 75 kilogramů. Aby se zápas uskutečnil a nepadl, tak se domluvila váha do 79 kilogramů,“ vysvětloval Laube, „což je o dvě kila méně, než s čím jsem počítal. Jedná se o mé největší hubnutí, jaké jsem zažil. Trochu mě to stresuje, ale vše jde dobře a podle plánu. Už mi chybí asi jen čtyři kila. Myslím si, že v klidu navážím.“

Příprava na samotný zápas nebyla pro Tomáše Laubeho jednoduchá. Tělocvična Kick Box Clubu Kutná Hora je totiž od podzimu zavřená. Jde o městský majetek, kam nikdo nesmí. „Když jezdím trénovat do Poděbrad, tak se tam věnuji hlavně wrestlingu a graplingu na zemi, což je mi v pátečním souboji k ničemu. Zůstala mi jen má domácí tělocvična, kde se připravuji převážně sám. Většina lidí, kteří mi pomáhají s tréninky, mají Covid-19. I tak věřím, že jsem dobře připravený. Cítím se skvěle. V zápase mi nebude nic chybět.“

Laubeho přípravu doprovázela i lehčí zranění. „Bez toho to snad ani nejde,“ rozesmál se mladý Kutnohorák a dodal: „Naštěstí nešlo o nic vážného. Nyní se cítím skvěle. Rymíčka a ani bolesti v krku nejsou, Covid-19 se mi vyhýbá, rameno i koleno drží, takže v pátek bude peklo.“