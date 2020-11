Neuvěřitelné K.O. překvapilo i samotného Laubeho. „Byl jsem překvapený, jak rychle zápas skončil. Počítal jsem s tím, že vyhraji. Byl jsem hodně namotivovaný a prohru jsme si ani na chvíli nepřipustil. Že ale vyhraji takhle rychle, to jsem nečekal,“ smál se kutnohorský bojovník.

Zápasové vytížení po operaci tedy nepřišlo. Sedmivteřinový zápas ani nelze pořádně počítat. „Na jednu stranu to byla škoda. Chtěl jsem si po dlouhé době zazápasit,“ přiznal Tomáš Laube a pokračoval: „Těšil jsem se na pořádnou bitku. Navíc šlo o můj první zápas v MMA. Alespoň šlo o super premiéru. Lépe dopadnout nemohla.“

Rychlý knouckout měl velký ohlas na sociálních sítích. „Lidem se to líbilo. Psali mi a gratulovali. Věřím, že se to líbilo i promotérům akce. Nyní už se to moc neřeší. Jsou dva měsíce poté, vše je zavřené. V tu chvíli jsem ale nestíhal odepisovat,“ usmíval se Laube. Podobně rychlým K.O. ještě ve své kariéře nevyhrál. Párkrát vyhrál do minuty, ale do deseti sekund nikdy.

Laubeho příprava ve složité době je specifická. Více se zaměřil na regeneraci ramene. „Máme návrat ke kořenům. Cvičím v domácí tělocvičně u rodičů, kde jsem jako malý začínal. S tátou tam pro naše závodníky z klubu nabízíme i soukromé tréninky, protože nechceme, aby úplně vynechali. Zákaz vstupu na sportoviště mi přijde dost nesmyslný. Chodí tam zdraví lidé. Chceme aspoň takto zápasníky posouvat, aby neseděli tři měsíce doma na zadku. Plus věnuji čas sobě, ale popravdě nejedu soutěžní tréninkový rytmus. Hodně se věnuji rehabilitaci a posilování. Po operaci jsem se až moc brzy vrátil do tvrdého tréninku a podcenil jsem rekonvalescenci, což jsem teď doháněl.“

Jak moc náročný je lockdown pro Kickbox Club Kutná Hora? „Velmi nás mrzí, že musíme mít na Olympii zavřeno. Zrovna se nám klub začal rozjíždět. Máme spousty závodníků a spousty potencionálních bojovníků. Počítáme s tím, že až budou první zápasy, tak pojedeme minimálně s deseti lidmi, což je super. Do té doby jsme jezdili ve dvou nebo ve třech. Trénují s námi šikovní a talentovaní lidé, ve kterých vidíme budoucnost. Zavření tělocvičny není likvidační, ale nemůžeme se dál posouvat,“ odpověděl Tomáš Laube.