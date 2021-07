Pojizerský kros 2021

Bradlec u Mladé Boleslavi

Sobota 31. července

Registrace a šatny v restauraci, startovné 100 Kč, prezentace od 8 hodin před restaurací, začátek v 10 hodin

31. ročník Pojizerského krosu se běží v terénu a po silnici. Poměr je 64 % terénu, kterým jsou polní cesty a lesy, na 36 % asfaltu. Délka je 6,85 km. Každý závodník je před startem zvážen, po doběhu zařazen dle váhy do různých chrtích plemen a na závěr odměněn.

Dačického 12

Vlašském dvoře v Kutné Hoře

Pátek 13. srpna – noční Běh pro světlušku – start programu v 17 hodin, začátek 21:15 hodin.

Sobota 14. srpna – hlavní závod začíná v 10:30 hodin

Registrace hlavního závodu je online, noční běh na místě

Krosový běh na 12 kilometrů v údolí Vrchlice a Bylanky na Kutnohorsku. Akci pořádá Club Deportivo Kutná Hora. Součástí bude i doprovodný program, včetně závodů pro děti, který se uskuteční ve třech kategoriích od 12 hodin.

12. ročník Dačického 12 v Kutné Hoře:

11. ročník Dačického 12 v Kutné Hoře:

10. ročník Dačického 12 v Kutné Hoře:

Veltrubská desítka a čtyřkaVeltruby, KolínskoSobota 21. srpnaDesátý ročník běžeckého závodu Veltrubská desítka – Memoriál Ivana Kašpara a devátý ročník běžeckého závodu Veltrubská čtyřka se konají zároveň. Prezence od 8.45 do 9.50 hodin, start obou závodů na hřišti místního sportovního klubu Čechie v 10 hodin. Startovné pro desítku je 100 korun, pro čtyřku 50 korun. Doprovodný program nabídne dětské závody a hry, řádění ve skákacím hradu nebo muziku v podání kapely Vrzavá Suzy.

Berounský medvěd

Beroun, ulice Na Vinici

Neděle 22. srpna

Registrace online i na místě, 399 – 449 Kč (děti 139 – 199 Kč) podle data registrace, prezentace od 11:30 hodin, dětské závody od 12 hodin, začátek hlavního závodu 13:50 hodin

První ročník Berounského medvěda nabízí osm dospělých kategorií a závody pro děti. Začíná se z ulice Na Vinici a běží se nádhernými a málo známými cestičkami skrze Talochov údolí, Brdatku a kolem rozhledny Děd. Délky hlavních tras jsou 7 a 13 km.

Inov-8 Kros Českým rájem

Skokovy, Mladoboleslavsko

Neděle 22. srpna

Registrace online i na místě, startovné 390 Kč, prezentace od 9 hodin, začátek v 11 hodin

Další díl seriálu Inov-8 Krosový pohár 2021. Běh mezi pískovcovými skalami v málo známém koutě Českého ráje. Pěšinky a lesní cesty mezi skalami, na bílém písku i po trávě a jehličí. Na své si přijdou i děti.

Žebrácká pětadvacítka

Žebrák, Berounsko

Neděle 22. srpna

Registrace online, prezentace od 8 hodin, začátek v 10 hodin

Spartak Žebrák pořádá každoročně v srpnu, první neděli po svátku svatého Vavřince či přímo na svatého Vavřince, tradiční silniční běh Žebrácká pětadvacítka. Start je v 10:00 u Základní školy v Žebráku na Sídlišti.

Budiměřický budík – 1. ročník

Budiměřice – park za kostelem, okres Nymburk

Úterý 31. srpna

Registrace online i na místě, startovné 150 Kč (na místě 250 Kč), prezentace od 14 hodin. Začátek jednotlivých běhů od 15 hodin

Na poslední srpnový den připadá na Nymbursku Budiměřický budík 2021. Jde o 1. ročník běžecké akce pro celou rodinu. Tratě pro dospělé jsou na 5 a 2,5 km po asfaltu, mlatu a část po zatravněné užitkové cestě.

Inov 8 Kros Kokořínskem

Mšeno, Mělnicko

sobota 4. září

Start a zázemí v městských lázních. Registrace 8.30 až 9.30 hodin, prezence přihlášených závodníků 9 až 10 hodin. Start kratší trasy a hobby trasy v 11 hodin, delší trasy v 11.25 hodin. Děti a junioři startují postupně od 13 do 14 hodin. Po dobu závodu bude v provozu dětský koutek pro děti ve věku od tří do deseti let.

Kladenský maraton

Kladno, stadion Sletiště

sobota 11. září

Registrace on-line, prezence na místě 7 až 9.30 hodin v kanceláři na tribuně stadionu. Startovné do 7. září 400 korun, poté 500 korun. Start na dráze atletického stadionu, následujících osm okruhů vede po asfaltových a zpevněných cestách lesoparku Lapák a zpět do cíle na stadionu. Časový limit je šest hodin. Na děti čekají trati od sto do tisíce metrů.

Memoriál Viléma Šubrta

Nové Strašecí, Rakovnicko

Středa 15. září

Registrace na místě, prezentace od 17 hodin, začátek v 18 hodin.

Sraz je u fotbalového stadionu SK Nové Strašecí. Běží se 6 km po pevném povrchu a propozice trasy budou upřesněny před akcí. Na lamače rekordů čeká 500 Kč bonus. Dětské běhy začínají již v 16 hodin.

Leskros Botokros ¾

Benešov u Prahy, v zázemí motokrosové dráhy

Sobota 18. září

Registrace online, startovné 350 Kč (150 Kč junioři, děti zdarma), prezentace od 8 hodin, začátek v 10 hodin.

Trase prověří schopnosti každého leskrosáka. Běží se po unikátní motokrosové dráze a jejím okolí. I když se nejedná o překážkový závod, nějaký přírodní přelom-přeskoč na trase bude.

Mělnický vinařský běh

Mělník

sobota 25. září

Certifikovaná trať s čipovým měřením a bohatým doprovodným programem. Výtěžek ze startovného pomůže stejně jako v předchozích letech nemocným cystickou fibrózou. Start v 10 hodin na náplavce v ulici Rybáře v areálu vinařství Bettiny Lobkowicz. Délka trati je 10 kilometrů. Závodit budou i děti, na které čekají trati v kategoriích podle věku, dlouhé 300, 600 a 900 metrů. Dětské běhy startují ve 13 hodin, prezence malých závodníků nejpozději do 12 hodin.