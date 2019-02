Jihočeši přešli přes Liberec (3:2) a Kladenští v druhém semifinále přemohli úřadujícího mistra Karlovarsko (3:1).

V probíhající sezoně extraligy prohráli Orli s Jihočechy obě utkání. "Máme jim co vracet. Doufám, že se připravíme tak dobře, že se nám to podaří," uvedl kladenský libero Milan Moník s tím, že příprava bude podobná té nedělní, kdy také čekali na utkání až do večera.

"Užili jsme si to. Byli jsme na procházce krásným městem, dali si kávičku a desert. Bylo to příjemné," prozradil český reprezentant a doplnil, že v jedenáct hodin je čeká trénink, aby si osahali balon a nebyli zavření na hotelu.

Orli se po utkání dostali do postele až po půlnoci, kdy skončily masáže a jiné prvky regenerace. ¨

"Dobré bylo, že se vyhrálo. Byl to však náročný zápas, tudíž jsme byli hodně unavení. Navíc má člověk utkání v hlavě, takže hned nezabral," uvedl Moník a ocenil volbu místa konání Final four.

Kutná Hora se ho po organizační stránce zhostila na jedničku. "Je dobře, že to tady udělali. Atmosféra mě překvapila. Na obě utkání byl plný dům. Také se s námi na náměstí fotili fanoušci, což bylo příjemné," usmíval se.

Kladno vyhrálo Český pohár před dvěma lety v Brně a pochopitelně by si trofej rádo opět přivlastnilo. Na palubovce ale bude muset přidat.

"Nemyslím, že jsem proti Karlovarsku podali optimální výkon, na který bychom mohli být pyšní. Utkání jsme zvrátili bojovností a týmovým duchem. Měli jsme i lepší herní projev," mínil Moník a ocenil, že v rozhodující chvíli jim klapala obrana. "A když jsme potřebovali, tak nám šel díky Vemičovi a Habrovi servis," pochvaloval si a ocenil výkon Sobotky na bloku, byť právě jemu servis nelepil.

Orlům se nakonec rozehrál také univerzál Baranov, který byl vyhlášený nejlepším hráčem utkání. "Doufám, že dnes se to sejde všem," přeje si Moník a pochvaloval si možnost využít při sporných situacích volejbalové jestřábí oko. (ka)