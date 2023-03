Tohle určitě nečekali. Florbalisté Kutné Hory neměli v sérii play up divize se Zlínem žádnou šanci a prohráli jasně tři nula na zápasy. V posledním utkání padli na své palubovce, kde od soka schytali osmnáct branek. Nyní se musí dobře připravit na baráž.

Z florbalového utkání play up divize Kutná Hora - Litomyšl (2:5) | Foto: Filip Wohák

Kutná Hora - Zlín Lions 4:18

„V první řadě bych se chtěl omluvit našim fanouškům za tak hororový výsledek. Doufám, že nás přijdou podpořit i v baráži,“ ulevil si po utkání trenér Kutné Hory Jiří Vokřál. „Jinak za dva roky, co jsem u týmu, a vlastně ani ve své hráčské kariéře, nepamatuji takhle dobrého soupeře. S divizí to nemělo moc společného. Zlín vyhrál naprosto zaslouženě, klobouk dolů,“ vysekl soupeři poklonu kouč poražených. „Jsem alespoň rád, že jsme to odjezdili naplno, nestačilo to. My se teď hlavně dáme dohromady, výsledky hodíme za hlavu a půjdeme o to hladovější do baráže. Soupeři gratuluji a přeji hodně štěstí v Národní lize,“ dodal Vokřál.

Divizní posily byly hodně znát. Hlízov doma padl s béčkem Čáslavi

„Sice jednoznačné vítězství, ale nedá se říct, že si soupeř nevytvořil šance. My jsme byli hladoví a chtěli jsme to urvat, protože je to naše nejdelší sezona a je tam znát vyčerpání,“ řekl hostující trenér Vladimír Blažek. „Musím ale vyzdvihnout klubovou kulturu Kutné Hory. Pokud by bylo více takových týmu, tak je to super. Přístup a férovost. Děkuji moc, že ještě existují takové kluby,“ chválil kutnohorský klub zlínský kormidleník.

Branky: 4. Martínek, 30. Beil, 33. Martínek, 55. Petrásek - 5. Malošík, 5. Vodica, 7. Jiříček, 9. Pankuch, 11. Koňařík, 13. Horník, 14. Haša, 24. Jiříček, 27. Malošík, 28. Vodica, 32. Haša, 36. Vodica, 37. Hájek, 43. Malošík, 46. Vít, 57. Haša, 57. Jiříček, 59. Vodica. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Diváci: 247. Zásahy brankářů: Bochníček 5, Dlouhý 12 - Steiger 11, Bartík 19. Třetiny: 1:7, 2:6, 1:5.