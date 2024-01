V šestnácti letech jste vybojoval titul profesionálního šampiona. Jaký je to pocit?

Pocit to byl samozřejmě skvělý. Vybojovat titul při své profesionální premiéře je něco neobvyklého a jsem rád že se mi to podařilo „doma“ v Pardubicích.

Po úspěších na mezinárodních amatérských turnajích jste si vysnil premiéru v profi ringu. K té došlo na galavečeru MG Fight Night 13 v Pardubicích. Jaká byla atmosféra a jak jste si to užíval?

Že bych si to vyloženě užíval říct nemohu. Stres před zápasem nemám rád a dostávat se v zápase na fyzické dno není taky příjemné. Začal jsem si to užívat až v momentě, kdy mi zvedli ruku. Jelikož v Pardubicích trénuji, tak byla atmosféra úžasná. Fanoušci mě hnali dopředu a to mi v zápase hodně pomohlo.

A jaký byl váš vítězný zápas, jak byste ho popsal?

Jedním slovem peklo. První dvě kola šla podle plánu, ale ve třetím kole se projevila horečka, která mi úplně sebrala fyzičku. Konec zápasu byl prakticky už jen boj o přežití (smích).

Zápas byl v ohrožení kvůli vaší zvedající se teplotě. Neuvažoval jste ani chvíli o tom, že do ringu nepůjdete?

Ani chvíli jsem nad tím neuvažoval. Jsem válečník a šel jsem bojovat za jakýkoliv podmínek. Nedokážu si představit, že bych v den zápasu zápas zrušil. Všechna ta dřina a shazování by přišlo vniveč.

Jak dlouho se tomuto sportu věnujete a kdo vás k němu přivedl?

Kickboxu se věnuji jedenáctým rokem. Nedá se říct, že by mě k tomu někdo přivedl. Jako malý jsem to chtěl vyzkoušet a stala se z toho vášeň na celý život.

Jaké jsou vaše další sportovní plány a cíle?

Rád bych letos získal titul amatérského mistra světa a na konci roku v Pardubicích bych rád k titulu národního profesionálního šampiona přidal i mezinárodní profesionální titul.

SEBASTIEN MACHÁČEK