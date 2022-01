Den volna nepřinesl týmu Big Shock! Racing dobré zprávy. Poté, co posádka Martina Šoltyse nedokončila pátou a šestou etapu, ve které musela zasahovat také helikoptéra zdravotníků, padlo rozhodnutí, že Šoltys a spol. nebudou dál pokračovat v soutěži. Pilot Arnošta sice je po páteční rychlostní zkoušce podle prvních vyšetření zdravotně v pořádku, nemá však smysl riskovat tvrdou jízdu s bolavě naraženými zády. Zdraví všech členů týmu je na prvním místě.

Všichni z Big Shock! Racingu věří, že Martin brzy nabere plné síly. „Je to tak. Ještě v pátek večer jsem byl v bivaku na rentgenu a místní doktor mě vyslal na CT do nemocnice. Podle vyšetření není nic zlomeného, ale mám velké otoky. Záda bolí, jinak jsem v pořádku. To je Dakar. Závod pro mě končí, ale můžu říct, že jsem si ho v novém týmu, i přes všechny těžkosti, užil,“ řekl Martin Šoltys.

V pátek večer už mechanici do bivaku přivezli opraveného Arnošta, kamion Martina Šoltyse, který bude v Saudské Arábii zůstávat a následně pokračovat na březnový závod světového poháru Rally-Raid Championship 2022 v Abú Dhabí. Všechny síly se teď koncentrují do přípravy zbývajících vozů, vyrobených v Sedlčanech, které budou v závodě pokračovat. Karla – kamionu Martina Macíka, Niciase – speciálu sestrojeného pro Project 2030 a Vincenza, v němž závodí Italtrans Racing tým.

„Na autech se mění kompletně všechno, preventivně pera, tlumiče, celá výstroj. Myslím, že budeme mít do druhé půlky téměř nové auto,“ řekl pilot Martin Macík, který je po polovině Dakaru na průběžném jedenáctém místě.

„Pro mě je důležité, aby kluci letošní Dakar dojeli ve zdraví, jeli rychle, zlepšovali se, a aby je to bavilo. Máme tu 4 kamiony, kromě Arnošta další auta zdárně pokračují. Udělali jsme inovace ty se teď testují. Snažíme se budovat větší tým. Máme před sebou další rok, pojedeme mistrovství světa, s lidmi, kteří tu teď jsou s námi. A věříme, že pracujeme na úspěšném projektu. To je za mě hlavní. Samozřejmě, v tuto chvíli nejsem s průběhem Dakaru spokojen na 100%. Ale jsme na dobré cestě. Jen to chvilku může trvat. Dakar je běh na dlouhou trať,“ řekl Martin Macík, šéf týmu Big Shock! Racing a MM Technology.

I přes ztrátu týmových kolegů, bez jejichž podpory bude další jízda závodem zase o něco náročnější, se všichni členové týmu Big Shock! Racing těší do druhé půlky Dakaru.