/FOTO/ Ve finském hlavním městě Helsinkách dosáhla dálková běžkyně reprezentující Kutnou Horu a oddíl Olympia Spartan Training KH Koleta Moravcová neskutečného úspěchu. V obrovské konkurenci několika tisíc závodníků doběhla v maratonském běhu celkově jako první mezi ženami. V cíli zažívala kromě únavy neskutečné pocity. „To se těžko slovy popisuje. To musíte zažít. Cítila jsem dojetí, slzy na krajíčku, štěstí, ale spíš jsem si úspěch uvědomila až dlouho po závodě,“ uvedla třiadvacetiletá závodnice z Horních Krut.

Trať ani počasí nehrálo ve prospěch mladé kutnohorské běžkyně. „Ač jsem přiběhla první, pro mě to nebyl nejlepší závod. S trenérem jsme byli domluveni běžet za dvě hodiny padesát pět minut, protože jsem letos měla nejlepší formu za celou moji kariéru. Bohužel počasí nehrálo v můj prospěch, foukal silný vítr, se kterým jsem, celý závod, hlavně úseky podél moře, bojovala. Trať nebyla rovinatá, a tak jsem se musela poprat i s kopečky. Byl to určitě nejnáročnější maraton, co jsem kdy běžela,“ přiznala Moravcová, jejíž výsledný čas byl nakonec tři hodiny a sedm minut.

close info Zdroj: Archiv K. Moravcové zoom_in Kutnohorská závodnice Koleta Moravcová vyhrála maraton ve finských Helsinkách Cíl závodu byl v Helsinkách na legendárním stadionu. Moravcová si konec trati užívala. „Atmosféra byla neskutečná. Jak v průběhu závodu podél trati, tak i na konci na Helsinki Olympic Stadionu. Lidé byli v ulicích křičeli, fandili. Finové jsou skvělí fanoušci a na závodech je vidět velká kvalita. A závěr závodu na atleťáku, běžet po stopách Emila Zátopka, bylo neskutečné,“ rozplývala se studentka Fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy.

Příprava na takové závody je neskutečně dlouhá, náročná, plná odříkání. „Příprava na maraton je velmi náročná nejen fyzicky ale i psychicky. Čtyři měsíce tréninku, v rámci něhož absolvuji iks závodů jako jsou půlmaratony a závody na deset kilometrů,“ uvedla atletka, která minule jízdu na koni, cestování a túry.

Po krátkém odpočinku po náročném závodě přijde na řadu další dril a příprava na další z vrcholů sezony. „Momentálně odpočívám a zaměřuji se na regeneraci. Ale od příštího týdne mi začíná příprava na Mnichovský maraton, který se koná na začátku října. Na tomto velkém maratonu bych chtěla čas stáhnout pod tři hodiny a zkusit se umístit za keňanskými soupeřkami,“ plánuje si odhodlaně třiadvacetiletá sportovkyně.

Běhání se věnuje pátým rokem. „Běhání se věnuji od roku 2019, kdy jsem začala trénovat pod vedením mého současného kouče J. Kundráta. K běhu mě původně přivedla moje maminka, která mi je zároveň největší motivací a podporou,“ uvedla Moravcová, která reprezentuje oddíl Spartanů, přesto Spartany neběhá. „Zaměřuji se na vytrvalostní běh.“

Po závodech nemohly chybět gratulace od nejbližších, kamarádů, členů oddílu. „Zpráv na sociálních sítí i osobně jsem obdržela velké množství, jsem vděčná za každou z nich. Nejvíce mě vždy potěší pochvala od trenéra, který každý trénink sleduje a ví, kolik úsilí tomu věnuji. Pak od rodiny a od členů Olympie a také od sponzora Mizuno. Děkuji,“ dodala Koleta Moravcová.