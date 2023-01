Jsem velmi rád, že se nám daří. Myslím si, že síla týmu vychází z nasbíraných zkušeností a celkového nastavení hlav jednotlivců. V šatně před zápasy bývá hodně srandy, ale s rozcvičkou vše končí a každý hráč se soustředí na svůj výkon. V Kutné Hoře hraji pět let a za tu dobu vidím obrovský posun v osobnostech a mentální vyzrálosti jednotlivých hráčů.

Vyhráli jste osm domácích utkání a vaše palubovka byla dlouho nedobytnou tvrzí. Prohráli jste až naposledy s lídrem tabulky, celkem Slavie Praha. Čím to, že se vám tak doma vede?

Velkým hnacím motorem jsou pro nás samozřejmě domácí diváci. To, co by mohlo hostujícím týmům působit problémy, jsou parkety, jelikož na nich je rozdílný odskok míčku v porovnání s gumovým povrchem. Ale jinak u nás v hale není nic speciálního.

Co chybělo k tomu, abyste porazili i první tým tabulky?

Zápas se Slavií Praha pravděpodobně nepatřil k těm divácky atraktivním, protože nepadlo moc gólů a oba týmy se primárně soustředily na defenzivu, ale zase se jednalo o velmi bojovné utkání. Moc často se nestává, aby byl ve florbale „fotbalový výsledek“. Brankaři obou týmů předvedli perfektní výkony, a tak bych za hlavní důvod naší prohry označil malý počet vstřelených branek, i když gólových šancí jsme si vypracovali nemálo. K výhře nám chyběla jedna minuta a dvacet vteřin (smích). Prohra nás mrzí, ale už je to za námi a jedeme dál.

Nyní už máte jisté play off. Kam až může váš tým dojít? Je vaším cílem postup do Národní ligy?

Ano, máme již jistotu postupu do bojů o Národní ligu, ale to nemění nic na tom, že se plně soustředíme na další zápasy základní části. Chceme vyhrát každý další zápas a co nejlépe se tak připravit na těžké zápasy, které nás čekají na cestě za společným cílem, kterým je postup do Národní ligy.

Vy vedete mužstvo jako kapitán. Asi to máte v letošní sezoně v této pozici hodně snadné, když tým vyhrává, že?

Snadné to rozhodně není. Je jasné, že když se daří, tak je atmosféra v šatně pozitivní, ale i tak je velmi důležité, abychom nepřestali pracovat a „neusnuli na vavřínech“, protože je před námi ještě hodně těžkých zápasů.

Poslouchají vás mladší spoluhráči?

Neřekl bych, že pozice kapitána je to tom, že mě mají spoluhráči poslouchat. Jsem hodně emotivní a komunikativní hráč, a tak se snažím být lídrem, ale hlavně co největším motivátorem týmu.

Váš tým je mladý, hodně perspektivní. Vy jste vlastně ve třiatřiceti letech spolu s gólmanem Bochníčkem nejstarší. I z tohoto pohledu by asi bylo fajn dostat se do vyšší soutěže…

Na první pohled by se mohlo zdát, že je tým mladý, ale vzhledem k tomu, že velká většina hráčů hraje „dospělácký florbal“ již od juniorských let, tak si myslím, že jsou dostatečně zkušení a v podstatě v ideálním věku a my je s Bohoušem (Bochníček) doplňujeme (smích). Postup do vyšší soutěže by rozhodně pomohl dalšímu rozvoji hráčů i celému florbalového klubu v Kutné Hoře.

Doma máte velkou podporu diváků. To vás asi musí hodně těšit, je to tak?

Domácí publikum je opravdu famózní! Je radost hrát před návštěvou, za kterou by se nestyděly některé týmy v extralize. Na derby s Kolínem přišlo téměř tři sta padesát diváků a na Slavii Praha více jak dvě stě padesát. Pevně doufám, že nás diváci dorazí podpořt i v následujících domácích utkáních základní části, a hlavně v play up bojích o Národní ligu, kde je budeme potřebovat ještě více.

Martin HAMPL

Narozen: 9. října 1989

Bydliště: Poděbrady

Zaměstnání: Event marketing Škoda Auto

Znamení: Váhy

Záliby: cestování, golf, rugby, lyžování, sebevzdělávání

Oblíbené jídlo: pizza, Caesar salát

Oblíbené pití: káva, grepový džus, červené víno

Oblíbený film: Forrest Gump, Sám doma

Oblíbená hudba: Avicii, David Guetta