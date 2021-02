„Jde hlavně o to pomoci lidem se rozběhnout a těm, co již běhají a nebaví je to samotné, tak najít nové parťáky,“ přiblížil hlavní cíle v rozhovoru pro Deník.

Martine, vidím vás často běhat po Kutné Hoře. Kdy jste s během začal a co vás k němu přimělo?

S během jako takovým jsem začal už v období, kdy jsem se jako hobby závodník celkem čtyři roky motal mezi otřískanými borci na měřených trénincích Auto Combi švihu. Měl jsem to jako takovou zimní přípravu do sedla. Aktivně jsem se běhu začal věnovat až loni v lednu, kdy mě kamarád oslovil, zda si nechci zaběhnout maraton v Kolíně. Byla to pro mě výzva a ty já neodmítám. Proběhla tedy registrace a hledání optimální přípravy a tréninku na maraton, který jsem úspěšně dokončil v čase 4:29:12. Nebyl to jediný úspěch, který se mi během první sezony v běhu podařil, ale to by bylo na dlouhé povídání.

Sportoval jste od malička? Jakým sportem jste začal?

Úplně od malička to nebylo, spíše až v období začínající puberty. Někdy kolem sedmé nebo osmé třídy. V podstatě za to mohly bolavá záda, kdy mi ortoped doporučil posílit zádové svalstvo cvičením nebo plaváním a tam to v podstatě začalo. Přihlásil jsem se na plavání v TJ Sparta Kutná Hora, kde jsem se z přípravky přesunul do žáků, tedy mezi, řekněme, závodníky. Tam jsem setrval nějaké období, kdy jsem dosáhl stagnace výkonu spojené s pubertou a asi víte, jak to dopadlo.

Kterému sportu jste se naposledy věnoval před aktivním běháním a na jaké úrovni jste ho dělal?

Před během jsem brázdil lesy a silnice na horském kole a v posledním roce i na jedno převodovém veteránovi, což je taková srdeční záležitost. Jezdil jsem stejně jako aktivní hobík. Nedělám to pro vítězství, ale hlavně pro to, že mě to baví a mohu tím motivovat ostatní, kteří by chtěli začít a stydí se, nebo nevědí jak.

Jezdíte i nadále na kole a kombinujete ho s během?

Bohužel jsem kola prozatím pověsil na hřebík, ale neříkám, že zase třeba nezačnu. Určitě jsem na něj nezanevřel a vzhledem k tomu, že se snažím již šestým rokem účastnit Hraběšínského triatlonu, tak na kolo ani zanevřít nemůžu.

Povězte mi, jakou nejdelší trať jste uběhl?

Nejdelší trať byla na zmiňovaném Kolínském MarathOnu, čili 42,5 kilometru v krásné přírodě podél řeky Labe.

Na jaký závod se ještě chystáte? Co je vaše vysněná meta?

Letošní rok bych si to chtěl udělat trošku volnější oproti minulému. Teď jsem v přípravě na seriál GR8, což je Trail od Gladiator race, kde mám za sebou již první závod na deset kilometrů v pevnosti Josefov. Zbylé tři závody jsem si nastavil na půlmaratony, které se konají ve Studánce v Podorlicku, Harrachově a zakončen bude v Českém ráji. Nesmím opomenout již tradičně domácí Dačického 12. Dále jsem se přihlásil na seriál Leskros, který je spojen s organizací Rozběháme Česko, za kterou nyní běhám a pomáhám se lidem hýbat a vstát od gauče.

Právě na to se chci zeptat. Stal jste se patronem iniciativy Rozběháme Česko a máte na starosti skupinu v Kutné Hoře. Co obnáší vést skupinu Rozběháme Kutnou Horu?

Jde hlavně o to pomoci lidem se rozběhnout a těm, co již běhají a nebaví je to samotné, tak najít nové parťáky. Popřípadě poradit, doporučit a poklábosit mezi sebou. A co přesně to obnáší z mého pohledu? Hlavně motivovat a ukázat, že běhání není nemoc, ale příjemná zábava. Pak je to o tom komunikovat s vedením a předávat info lidem ve skupině.

Jak často se ke společným výběhům budete scházet? A jsou tréninky zdarma?

To je za tím ve hvězdách. V dnešní, zatím těžké době se nescházíme a v podstatě čekáme na to, až se situace uklidní a bude nám umožněno uspořádat první oficiální společný výběh. Chtěl bych, abychom se sešli alespoň jednou za týden, samozřejmě je to o domluvě. Tréninky a výběhy jsou bezplatné. Jediné, čím se u nás platí, je dobrá nálada a pozitivní přístup.

Jakým způsobem své potencionální spolu běžce oslovujete, jak s nimi komunikujete?

Fungujeme a komunikujeme pomocí sociální sítě. Kdokoli by se chtěl přidat do naší skupiny, tak jsme na Facebooku „Rozběháme Kutnou Horu“. Skupina je veřejná a otevřená všem běžcům i těm, kteří teprve začínají nebo by chtěli.

Hodláte zůstat jen u běžeckých tréninků, nebo se vám v hlavě rodí i plán na nějaký nový běžecký závod v Kutné Hoře?

Určitě bych nechtěl zůstat jen u tréninků a výběhů, ale jsme zatím v začátcích. Určitě bych se nebránil podobné akci, která v Kutné Hoře proběhla v září 2020 pod záštitou Rozběháme Česko a institutu Dementia s názvem Běh proti demenci. Je to prima pocit dělat něco pro sebe a ještě u toho pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují.

Hodláte spolupracovat například s místními atlety nebo spartany z Olympie?

Určitě se spolupráci bránit nebudeme a rádi se zapojíme i do aktivit s ostatními.

Martin Podaný



Věk: 38

Bydliště: Bylany

Vzdělání: SOU SOŠ Řemesel (kuchař)

Zaměstnání: Foxconn (Test Engieneering Lead)

Koníčky, zájmy: rodina a naše rodinná smečka, sport, příroda, focení

Oblíbené jídlo: všechno

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený sportovec: těch je více

Pracujete ve Foxconnu, který zaměstnancům podobné projekty podporuje. Je tomu tak i ve vašem případě?

Jsme nový projekt, takže jsem o tom s Foxconnem ještě nejednal i částečně z důvodů nastavených opatření.

Kolikrát jste už běžel kutnohorskou Dačického 12 a jaký je váš nejlepší čas?

Dáču tento rok poběžím, pokud se nemýlím, poosmé a zatím nejlepší čas jsem měl v minulém ročníku, kdy jsem dosáhl času 1:01:16. V letošním ročníku mám v plánu to zkusit pod hodinu. Vím, že to jde.

Co nejbližšího plánujete zaběhnout?

Nejbližší, co mě čeká, pokud nepočítám virtuální běhy, tak 17. dubna Leskros Březňák,c ož je první ze seriálu Leskrosu a hned druhý den druhý závod ze seriálu GR8 Trail - půlmaraton ve Studánce v Podorlicku.

Proč máte přezdívku Deli?

To je v celku jednoduché. Jistě všichni znají již z dob našeho dětství čokoládovou tyčinku Deli. Poté se Deli vrátila a chutnala stále stejně jako za mlada, tak probíhala soutěž a já se zapojil. Získal jsem triko, kšiltovku a v poslední řadě i jednu z hlavních cen – hokejový dres nároďáku. To vše s tímto logem a podle toho vznikla i přezdívka. Svého času, když jsem se pohyboval po kulturních akcích s foťákem jako d-foto, jsem ji měl svým způsobem i jako pseudonym.