Problémy s nártem pokračovaly i v srpnu, kdy si Kutnohorák své zranění obnovil. Do teď navíc ještě úplně neodezněly. Do nové sezony má ale Kareš spousty času. „Doufám, že přes léto budu stoprocentně fit a budu moct začít trénovat naplno,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Michale, jak trávíte čas v karanténě? Makáte na sobě nebo dáváte přednost odpočinku?

Většinu času trávím se svou přítelkyní. Každý den cvičíme a chodíme na procházky do lesa. Spousta času nám také zabere škola.

Zůstal jste v Praze nebo jste v Kutné Hoře?

Jsem u přítelkyně v Lomečku (kousek od Kutné Hory – pozn). V Praze normálně ani nebydlím, takže pobyt na vesnici byl pro mě v době karantény jasná volba.

Našel jste si nějakou brigádu nebo nějaký jiný zdroj peněz?

Občas chodím vypomáhat na Obecní úřad v Úmoníně, takže bez peněz naštěstí nejsem.

Ve Spartě jste do svého zranění trénoval i děti. Jste s nimi ještě v kontaktu. Radíte jim v době karantény?

Ano, v letošní sezoně jsem trénování přerušil vzhledem ke svému zranění. Co vím, tak Sparta v současné době připravuje pro děti databázi videí, kde hráči A týmu předvádí dětem, jak doma cvičit, zdravě se stravovat a trénovat.

Mrzí vás předčasné ukončení sezony?

Mrzí mě to hodně, jako každého hráče či fanouška. Za celou sezonu jsem bohužel neodehrál ani minutu, ale zápasy a zejména play off jsem s týmem prožíval stejně, jako bych byl na hřišti. Zdraví je teď určitě na prvním místě, takže zrušení soutěže rozumím. Možná se mohla soutěž přerušit a počkat, jak se pandemie vyvine, což teď už víme. Vzhledem k absenci společných tréninků by ale stejně následné pokračování soutěže bylo asi velmi komplikované.

Jak to vypadá s vaším poraněným nártem nyní?

Se zraněním pořád laboruji, už se vše táhne nějakých osm měsíců a není to nic příjemného.

Jaké máte plány do další sezony?

Musím se dát nejdříve zdravotně do pořádku. Doufám, že přes léto budu stoprocentně fit a budu moct začít trénovat naplno.

Olympiáda v Tokiu se také o rok odložila. Myslíte si jako sportovec, že to je správné rozhodnutí?

Vzhledem k tomu, že nikdo netuší, jak se bude pandemie vyvíjet, je rozhodnutí určitě správné. Jen je mi líto sportovců, kteří veškerou přípravu soustředili na letošní léto a teď musí přípravu úplně překopat a dobře se připravit na příští rok.