Michal odehrál po návratu po dlouhodobém zranění v dresu Sparty Praha už jedenáct zápasů a svou první trefu v novém soutěžním ročníku si schoval právě na televizní derby. „Program je velmi náročný, ale nechci si nějak stěžovat. Jsme jedni z mála, co v této divné době mohou sportovat a jsme za to rádi,“ řekl k návratu na palubovky Kareš.

V televizním zápase jste vstřelil jednu branku a přispěl tak k výhře svého týmu nad Bohemians 10:5. Dle záběrů byla radost ze vstřelené branky obrovská?

Radost byla veliká, předchozí zápasy jsme se s celou lajnou trošku trápili v útočné fázi a nevytvářeli jsme si dobré příležitosti. Já sám jsem v některých předchozích zápasech měl nějaké šance, ale řešil jsem je špatně. Můj vstřelený gól snad pomohl celé lajně k lepšímu výkonu a snad na to navážeme v dalších zápasech.

Po zranění jste zatím stihl odehrát jedenáct utkání, jak se cítíte po návratu mezi mantinely?

Po návratu se mi stále nehraje ideálně, přeci jen pauza trvala rok a půl. Nejsem ještě optimálně kondičně připraven a vzhledem k náročnému programu a drobnějším zraněním se na té kondici ani nedá pořádně pracovat. Klid na hokejku se mi již postupně vrací a věřím, že to bude jen a jen lepší.

Zhodnoťte nám z vašeho pohledu televizní derby?

Televizní utkání nabídlo klasickou bitvu s Bohemkou. Plno soubojů, emocí a gólů. Jsem rád, že jsme zápas zvládli především skvělým týmovým výkonem. Nadělit Bohemce deset kusů se nestává každý zápas a radost byla o to větší, že jsme dokončili prodloužený víkend za devět bodů.

Livesport Superliga nasadila zběsilé tempo a se Spartou jste odehráli tři utkání během čtyř dnů. V pátek v České Lípě, v sobotu v Liberci a pondělí právě TV utkání s Bohemians a všechna utkání vítězná.

Program je velmi náročný, ale nechci si nějak stěžovat. Jsme jedni z mála, co v této divné době mohou sportovat a jsme za to rádi. Zápasové tempo je opravdu rychlé, ale všichni podle mě radši hrají zápasy, než trénují, takže se to dá zvládnout. Musíme v tomhle nabitém programu myslet hodně na regeneraci. Trojboj jsme zvládli na výbornou, uhráli jsme devět bodů, víkend jsme si zpestřili přespáním v Liberci a těšíme se na další zápasy.

