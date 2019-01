Kutná Hora – Skvělý, opravdu skvělý závod. Říkali si běžci Dačického 12 po sobotním doběhu v parku Pod Vlašským dvorem. Někdo zvládl dvanáctikilometrovou trať rychleji, někdo si ji zase více užíval. Čtvrtý ročník ukázal, že tento závod má budoucnost.

Michal Vavák* | Foto: Markéta Vaníčková

„Padaly samé rekordy. Nejvíce běžců, nejvíce žen na startu a vylepšené traťové rekordy u mužů i žen!" zdůraznil za pořadatelský tým Michal Vavák.

Michale, jak jste spokojený s průběhem 4. ročníku Dačického 12?

Tak Club Deportivo Kutná Hora je celkově spokojen, ale stále máme co zlepšovat. Co se týče výkonů, k tomu „no comment", překonání traťových rekordu mezi muži i ženami, téměř 150 závodníků na trati. Dačického 12 už se stává tradicí a větším běžeckým závodem. Trošku ale pokulhával servis v depu, čas na vyhlášení se oproti předchozím ročníkům výrazně prodloužil. Jak jsem řekl, pořad máme na čem pracovat. Dost nás také potěšil velký počet žen na trati (25), a že jim konečně padla trika. No a myslím, že následná after párty se také povedla.

Očekával jste překonání dvou traťových rekordů?

Upřímně jsem nevěřil, Libor předvedl fantastický výkon. Těžko se bude čas 40:52 překonávat, ale prostor ještě je. V překonání ženského „traťáku" jsem uvažoval, když jsem viděl přihlášenou Katku Kriegelovou. Ta však nakonec nepřijela, a tak mě loni druhá Hana Vejrostová velmi překvapila. Ale běželo to všem, dvacet lidí se dostalo pod 50 minut!

Nárůst závodníků je obrovský, jak hodláte nafouknout depo pro příští rok?

Loni bylo na trati 95 lidí, letos 147, tedy nárůst 50%. Nechápu. Pokud to bude takto i do budoucna, což bychom samozřejmě rádi, budeme muset ne depo nafouknout, ale spíše zajistit více pomocníků. Vylepšit ještě registraci, zapisování časů, distribuci trik, vyhodnocení výsledků atd. Ale jsme rádi, že letos nikdo nezabloudil. Značení tak už snad bylo téměř dokonalé.

Kdy se poběží pátý ročník?

I o tom už je asi jasno. Půlka srpna zůstává, přesně 10. srpna 2013.

Do depa dorazil i starosta města Ivo Šanc, co vám říkal?

Pan starosta vyplnil mezeru mezi oddáváním novomanželů a zašel se podívat, co se to vlastně dole děje. Zajímal ho počet závodníků, výkony, tak jsem řekl, že paráda. To samé odpověděl, když jsem se zeptal, co svatby. Jsme rádi, že akce Clubu Deportivo nejsou městu lhostejné. Ale ani tak Středočeskému kraji a jiným subjektům, které nás podporují. Bez nich by to nešlo.

Výsledky Dačického 12

Muži - top 10

1. Libor Bucifal (K. Hora) 0:40:52

2. Jiří Miler (Luštěnice) 0:42:59

3. Michal Málek (Čáslav) 0:43:30

4. Petr Sochor (Vyškov) 0:43:33

5. David Kudrna (Čáslav) 0:46:20

6. Stanislav Daič (K. Hora) 0:46:29

7. Petr Kalný (Pardubice) 0:46:44

8. Jan Němec (Kolín) 0:46:57

9. Jiří Váňa (Č. Pečky) 0:47:00

10. Petr Čerych (Semčice) 0:48:06

Ženy - top 10

1. Hana Vejrostová (Pardubice) 0:50:46

2. Jitka Kalná (K. Hora) 0:52:23

3. Jaroslava Krausová (Varnsdorf) 0:55:13

4. Lucie Kadlecová (Radostice) 0:57:12

5. Kamila Věchtová (Čáslav) 0:57:55

6. Jitka Trusová (K. Hora) 0:59:27

7. Markéta Sakrová (Pardubice) 1:01:00

8. Zuzana Rusínová (Ústí n. L.) 1:03:15

9. Martina Hájková (Praha) 1:03:55

10. Dominika Tichá (Paběnice) 1:06:01

Veteráni - 50+

1. Luděk Šolc (M. Boleslav) 0:50:10

2. Otto Vlasák (Křesetice) 0:52:10

3. Jiří Sedlák (Přelouč) 0:55:05

Veteráni - 60+

1. Jiří Němec (Vlašim) 0:49:55

2. František Hájek (Stolany) 0:50:05

3. Bohumil Strnad (Chlístovice) 1:08:07

Veteráni - 70+

1. Luděk Kocián (Praha) 1:02:18

Kategorie 100 kg+

1. Zdeněk Voseček (K. Hora) 0:54:45

2. Radim Hanuš (K. Hora) 1:01:33

3. Jan Brandejs (Praha) 1:07:51

Nejrychlejší Kutnohorák: Libor Bucifal

Nejrychlejší Kutnohoračka: Jitka Kalná

Nejrychlější tým: Atletika Chrudim

Nejrychlejší manželský pár: Petr a Jitka Kalní

Kompletní výsledky naleznete zde