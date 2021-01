/FOTOGALERIE/ Aeroklub Zbraslavice zprovoznil kolem letiště běžkařskou dráhu. Ta vede po jeho okraji, upravovaná je jednou denně a jeden její okruh měří zhruba 4 kilometry.

Zbraslavická bílá stopa na letišti. | Foto: Martin Chovan, Aeroklub Zbraslavice

Nástup do stopy je možný u benzinky. V případě, že by návštěvník nenalezl volné místo k zaparkování, může vůz zanechat na parkovišti přímo u areálu letiště nebo nedaleko hangáru a do stopy pak nastoupit u bílé budky stanoviště řízení letů.