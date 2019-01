Nové Veselí - Tým minižáků oddílu házené TJ Sparta Kutná Hora se v sobotu 23. února zúčastnil zimního přípravného turnaje DP Stavební Cup 2013, který uspořádal v městské sportovní hale oddíl házené TJ Sokol Nové Veselí.

Minižáci Sparty Kutná Hora. | Foto: hazena.sajp.cz

V této kategorii se turnaje se zúčastnilo 11 týmů, rozlosovaných do 2 základních skupin. V skupině „A" to bylo 6 týmů - Sokol Nové Veselí, Sokol Újezd u Brna, Jiskra Zruč nad Sázavou, STM Olomouc, Tatran Litovel a 1. HC Pardubice, ve skupině „B" to bylo 5 týmů – Sokol Nové Veselí „B", Jiskra Havlíčkův Brod, Sokol Sokolnice, SHC Maloměřice a Sparta Kutná Hora.

Po odehrání základních skupin následovala utkání o umístění - křížem 1 s 2 v semifinále, z ostatních míst v utkáních o postup do utkání o umístění. A poté již následovala utkání o konečné pořadí v turnaji, postupně o 9. místo, 7. místo, 5. místo, 3. místo a turnaj vyvrcholil finálovým utkáním o konečné vítězství v turnaji.

Hrálo se na 2 zmenšených hřištích, miniházená 4 + 1, hrací doba byla dvakrát 7 minut.

Zaslouženým vítězem celého turnaje se stal tým minižáků Jiskry Zruč nad Sázavou, který ve finále porazil domácí Sokol Nové Veselí.

Minižákům Sparty Kutná Hora se v turnaji celkem dařilo. Ve své základní skupině porazili postupně Nové Veselí „B" (o 5 branek), Havlíčkův Brod (o 7 branek) i Maloměřice (o 15 branek) a prohráli pouze se Sokolnicí (o 12 branek). Ve skupině tak obsadili 2. místo a spolu se svým jediným přemožitelem postoupili do semifinále turnaje. V něm prohráli o 7 branek s pozdějším vítězem ze Zruče nad Sázavou, poté v utkání o 3. místo opět nestačili na Sokolnici, které podlehli o 5 branek. Konečné 4. místo konkurenci 11 týmů je určitě velmi solidní výsledek. Trenér Šnajdr byl s výkony většiny hráčů spokojen, za důležité označil i to, že se brankově dokázalo prosadit všech 8 hráčů a hráček tohoto smíšeného kutnohorského kolektivu.

Sestava a branky Sparty: Valeš 1 - Klouček 13, Pavlík 12, Kocourková 11, Závodský 9, Šnajdrová 7, Gavlasová 7 a Heroldová. Trenéři Vít Šnajdr a Martin Krupka.

Petr Vobořil