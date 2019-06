Mírový běh zavítá do Kutné Hory

Kutná Hora - Mírový běh zavítá v rámci svého turné po České republice také do Kutné Hory. Štafeta s hořící pochodní vyrazí na svou trasu ve středu 26. června v 9.15 hodin od sportovní haly Klimeška, připojit se k ní mohou běžci z řad veřejnosti. Trasa Mírového běhu pokračuje do Kolína a přes další města a obce až do Jičína.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Beneš

Mírový běh neboli Peace Run založil v roce 1987 sportovec, umělec a mírový filozof Sri Chinmoy, který službě ideálům světové harmonie věnoval většinu svého života. Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národůa přesvědčení. Podle organizátorů je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo mír a jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat. V České republice je Mírový běh organizován sportovci a dobrovolníky z občanského sdružení Peace Run.

Autor: Hana Kratochvílová