Po půl čtvrté nastane hromadný přesun k Velkému rybníku a jeho centrální pláži u bývalé hospody. Tady se závodníci vrhnou v 16 hodin do teplých vln zdejšího vodního díla a bude je čekat cca 300 metrů volným stylem. Následuje bezmála 20 kilometrů cyklistiky, která obsahuje vše, rychlé asfaltové úseky, polní cesty, terén kolem zříceniny hradu Sion, prostě bike jak se patří. Po přezutí do treter na nádvoří pivovaru následuje cca 6 kilometrů běhu, nejdříve kolem Hamerského rybníku a poté přes Malešov a kopec za Bílejovem do cíle, kde jinde než v pivovaru.

Afterparty k akcím CD*KH patří, a v plánu je tak i hudební vystoupení u sklenice pěnivého moku.

Více na www.dacickeho12.cz