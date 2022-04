MS hráčů do 19 let je letos nejvýznamnější světovou akcí v této věkové kategorii a v roce 2022 se bude jednat o druhý světový šampionát v této věkové kategorii v historii, když první Mistrovství světa U19 se konalo v dubnu 2019 v Nizozemsku. Jde se o nejprestižnější světovou akci pro hráče do 19 let, která nahradila dřívější Světový pohár v této juniorské kategorii a zároveň první akci světového významu po vynucené covidové přestávce od roku 2019, kdy se konalo MS v elitní kategorii v Jihoafrické republice.