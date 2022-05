Letošní finále extraligy kadetek 2021/22 se odehrálo v Liberci pod Ještědem v hale Dukly Liberec. O finále se utkalo celkem šest družstev, a to domácí VK Dukla Liberec, BVC Chodov, S V B C, KP Brno, PVK Olymp Praha a TJ Ostrava. Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Ve čtvrtek se odehrála celkem dvě utkání, v pátek čtyři, v sobotu byly na programu semifinále a utkání o páté místo, neděle byla vyhrazena soubojům o medaile. Celkem se extraligy kadetek zúčastnilo dvacet týmů.

PVK Olymp Praha reprezentovaly hráčky: Antonie Kelnárová - kapitánka, smečařka, Monika Brancuská – blokařka, Adéla Mitáčová – libero, Barbora Bohuslavová – smečařka, Barbora Filipová – univerzální hráčka, Anna Vejvodová – blokařka, Michaela Vlčková – nahrávačka. Dále: Sára Ekinovič, Nathalie Hadrava a Adéla Štědroňová (zlomená ruka).

Celý turnaj odstartovalo utkání mezi domácí Duklou a Chodovem. Dukla Chodov přehrála poměrem 3:0 (17, 16, 10) a zabralo jí to pouze 61 minut. Nejvíce bodující hráčkou tohoto utkání se stala liberecká smečařka Josefína Smolková s celkem 18 body, dále Anna Pragerová (10) a Viktorie Dvořáková (9) taktéž z Liberce. Nejvíce bodující hráčkou Chodova se byla Barbora Klánová se 7 body.

Následovalo utkání mezi Olympem a Ostravou. V 54 minutách Olymp jednoznačně přehrál Ostravu poměrem 3:0 (14, 11, 10). Nejvíce bodující hráčky Olympu - Antonie Kelnárová (16), Barbora Filipová (14), Monika Brancuzská (10).

Páteční den odstartoval utkáním Chodova s týmem S V B C. V hodinu a půl dlouhém utkání nakonec ve čtyřech setech zvítězil tým S V B C poměrem 3:1 (16, -23, 14, 21). Za S V B C byla nejvíce bodující hráčkou Anna Pavelková (17), za Chodov Barbora Klánová (14).

První téměř dvouhodinový „pětiseťák“ vyhrálo KP Brno nad Ostravou 3:2 (-24, 17, -19, 22, 9). Nejvíce bodující hráčkou se stala ostravská Nela Jasečková (28), za KP Brno pak Lenka Prchalová (17).

Další hodinová výhra pro Duklu, která přehrála S V B C 3:0 (14, 11, 12). Nejvíce bodující hráčka Liberce Josefína Smolková (16), nejvíce bodující hráčka S V B C Adéla Nečesaná (9).

Poslední páteční utkání svedlo týmy Brna a Olympu, které se utkaly o 1. místo ve skupině. Po 150 minutách si vítězství ve skupině připsalo Brno poměrem 3:2 (14, 19, -26, -14, 16). Nejvíce bodující hráčkou Brna se stala Zuzana Kamasová (16) a Olympu Antonie Kelnárová (24).

Sobota započala utkáním o 5. místo. Přesně dvouhodinové utkání mezi BVC Chodov a TJ Ostravou skončilo vítězně pro Chodov, který Ostravu přehrál 3:2 (20, -22, -27, 18, 13). Po dvaceti bodech získaly hráčky Chodova Kateřina Zapfová a Ema Bulíčková, po devatenácti bodech pak ostravská Nela Jasečková a Barbora Klánová z vítězného týmu.

Ze tří vyloučených dostal stopku jen jeden. Další dva zaplatí pokutu

Následovalo první semifinále mezi domácí Duklou a Olympem Praha. Úvod utkání se lépe vydařil Olympu, který nakonec Duklu porazil 3:1 (16, 22, -18, 22). Nejvíce bodující hráčky Prahy Barbora Filipová (19), Antonie Kelnárová (18), za Liberec Josefína Smolková (25) a Viktorie Dvořáková (11).

O postup do finále se také ucházela družstva KP Brno a S V B C. Téměř dvě hodiny se oba týmy snažily dostat do boje o zlatou medaili. Nakonec zvítězilo Brno, které tak vyhlíželo nedělní souboj s Olympem o zlato, S V B C pak čekal zápas o bronz s domácí Duklou. Brno přehrálo S V B C poměrem 3:2 (-21, 14, 11, -19, 12). Nejvíce bodující hráčky KP Brno - Marie Rožnovjaková (22) a Zuzana Kamasová (14), za S V B C sestry Kateřina Pavelková (23) a Anna Pavelková (17).

V neděli byly na programu zápasy o medaile. V 10 hodin započala bitva o bronz mezi domácí Duklou Liberec a S V B C. Utkání trvalo něco málo přes hodinu se šťastným koncem pro Liberec, který vyhrál ve třech setech 3:0 (21, 16, 14). Nejvíce bodující hračkou Liberce se opět stala Josefína Smolková (16), za S V B C pak Tereza Novotná (12).

O titul mistra ČR v extralize kadetek se ucházelo KP Brno a PVK Olymp Praha. Úvod utkání vyšel lépe Brnu, které vyhrálo první set poměrem 25:12. PVK Olymp však sebral síly, nakonec utkání dovedl do vítězného konce 3:1 (-12, 21, 19, 20) a radoval se tak s extraligového titulu mistra ČR v kadetkách. Nejvíce bodující hráčky za PVK Olymp byly Barbora Filipová (18) a Barbora Bohuslavová (13), za KP Brno pak Zuzana Kamasová (12).

Krátce po dohrání finálového utkání došlo také na předávání medailí a vyhlášení nejlepších hráček. Rozhodčí finálového utkání si odnesli medaili a nově i plaketu „Rozhodčí finále EX-KKY“. Plaketu „Pořadatel“ přebrala za VK Dukla Liberec Adriana Micáková a Jiří Vojík z Olympu si odnes plaketu „Trenér vítězného týmu EX-KKY“.

Konečné umístění nejlepší šestky extraligy kadetek 2021/2022: 1. PVK Olymp Praha, 2. KP Brno (SG Ludvíka Daňka), 3. VK Dukla Liberec, 4. S V B C, 5. BVC Chodov u K. V., 6. TJ Ostrava

„Často do novin nepíšu, většinou přepinknu na FB fotky a články od Pepíka, ale dnes musím… Dík patří plno lidem, co se motají kolem Barči kariéry a nechtěl bych na někoho zapomenout, ale dvě jména musím vypíchnout - a to Honza Rozkošný a David Němec. Bez těchto dvou borců trenérů by tahle úžasná pohádka se šťastným koncem nebyla. Kluci díky. Vy víte proč," uvedl šťastný otec Barbory Filipové Jiří Filip.

„A já to doplním. Bez podpory rodiny by se Barča nedostala tam, kde je teď. Užívejte tu zlatou placku,“ přidal se Jan Rozkošný, trenér zručské Jiskry.

JOSEF TŮMA