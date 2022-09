Mladí atleti kutnohorského oddílu Olympia měli pořádně nabitý program

Hned na začátku září čekaly na kutnohorská žákovská družstva další závody krajského přeboru. Mladší žáci a žákyně vyrazili do Vlašimi, kde ve 4. kole bojovali o postup do finále. To se nakonec podařilo dívkám, které si to tak společně s dalšími 9 družstvy rozdají za 3 týdny o celkové vítězství. Družstva staršího žactva vybojovala postup do finále v kategorii chlapců i dívek, a tak v neděli 4. září 2022 v Kolíně soutěžila ve finále krajského přeboru společně. V konečném pořadí obsadili chlapci 5. místo a dívky 7. místo.

Mladí atleti Kutné Hory n dalších závodech | Foto: Olympia KH