Mladí kuželkáři se utkali o postup na mistrovství republiky

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Mistrovství jednotlivců Středočeského krajského kuželkářského svazu (SKKS) pro rok 2019 v žákovských kategoriích se konalo v neděli 20. ledna v Kutné Hoře. Do místní kuželny zavítalo celkem šestnáct hráček a hráčů ve věku deset až čtrnáct let. Soutěžící byli rozděleni do kategorií dívek a chlapců. Každý absolvoval sto soutěžních hodů a jediným hodnotícím kritériem byly shozené kuželky.

Vítězové z obou kategorií se můžou pyšnit titulem 'Mistr Středočeského kraje 2019' a zároveň se radovat z postupu na Mistrovství České republiky.

Autor: Richard Karban