V Kutné Hoře se uskutečnilo finále krajského přeboru soutěží družstev starších žáků a starších žákyň (chlapci a dívky ročníků narození 2008 a 2009), do kterého se díky výborným výsledkům v průběhu letošní sezóny kvalifikovalo i družstva dívek atletického oddílu SKP Olympia Kutná Hora. V konkurenci 10 nejlepších družstev z celého Středočeského kraje se kutnohorskému družstvu podařilo vybojovat 5. místo v konečném pořadí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.