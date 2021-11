Startovku MMAsters League 4 utvoří celkem deset zápasů v MMA a postoji. Stejně jako při předešlých akcích organizátoři počítají s mezinárodní účastí a po covidových peripetiích a zápasech bez obecenstva se moc těší i na pověstnou bouřlivou atmosféru pardubického centra, která tu vždy zdobila tradiční galavečery bojových sportů „MG FIGHT NIGHT“. Právě na ně, a ne náhodou, MMAsters League 4 navazuje – pověstný MG Team totiž s touto organizací spojuje osobnost promotéra Dušana Macáka. MMAsters League tak bude v Pardubicích doma…

V domácím prostředí je i aktér hlavního fightu Jakub Krofta. Jeho strhující tempo a pestrá paleta technik jsou zárukou atraktivní show. Kroftův původně ohlášený soupeř, undergroundový král Tadeáš Růžička, ale kvůli zranění nakonec nenastoupí. „Deklarovali jsme, že zápas bude. Zranění se stalo, s tím už nic neuděláme, takže za Růžičku sháníme adekvátní náhradu. Chceme dobrého soupeře,“ přiznal promotér Dušan Macák.

Jakub Krofta v posledním roce také kvůli zranění nemohl naplno zápasit, každopádně všichni znalí vědí, že ho nikdy nelze podcenit. „Jeho kvality a potenciál jsou nesporné a v žádném případě nehodlá hrát roli outsidera v jakémkoliv zápase,“ zdůrazňuje Macák.

Fanoušci a celá komunita také vyhlíží návrat Tomáše Kvapila, který kvůli zdravotním problémům zápasil naposledy v Oktagonu před více než dvěma lety. „Na zápas se samozřejmě extrémně těším, přece jen jde o završení více jak dvouleté cesty. Na ní jsem potkal hned několik překážek a jsem strašně rád, že se tahle životní kapitola chýlí ke konci a že ji budu moct završit právě doma v Pardubicích. Příprava není vzhledem k její délce ideální. Doufal jsem, že mě zranění kolene pustí do MMA tréninku dřív, to se bohužel nestalo, ale i tak hraju s kartami, co mám, a věřím, že se svým týmem All Sports Academy dokážeme i tak krátkou přípravu přetavit ve velmi dobrou formu. A doufám, že ji dokážu v zápase prodat,“ prozrazuje Tomáš Kvapil.

Comeback bude chtít „Kvápovi“ překazit Ukrajinec Eduard Kazmiruk. A že k tomu má velké předpoklady, je bez debat. Ve svých jednadvaceti letech téměř každého válcuje a jeho bilance v profi zápasech je jednoznačná – sedm vítězství a jediná prohra.

Další zápasy MMAsters League postupně odhaluje, ale už teď je jisté, že půjde o exkluzivní událost. „Moc se na ni těším a doufám, že to bude konečně event bez nějakých omezení a diváci si ho naplno vychutnají,“ doplňuje matchmaker MMAsters League a česká hvězda MMA Patrik Kincl.

Kapacita hlediště pro MMAsters League 4 je 900 míst, vstupenky jsou v předprodeji online. Akci znovu živě vysílá O2 TV Sport, sázkaři ocení možnost sledovat zápasy také na webu Tipsportu, další možností je PPV stream.