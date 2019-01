Kutná Hora – Tenisová mládež Sparty Kutná Hora se po několika letech znovu rozvíjí. Mladší žáci sbírají úspěchy v týmových kategoriích i v jednotlivcích. Babytenisté svůj první soutěžní zápas také vyhráli. „Až v zápasech se naplno projeví talent dětí," říká s úsměvem kutnohorská trenérka Dana Morawská.

Dana Morawská | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Dano, začal bych u vás. Co vás přivedlo k tenisu a kdy jste začala hrát?

Od narození bydlím přímo naproti tenisovým kurtům, tato hra mě samozřejmě přitahovala. Tenis hrával i můj táta a trochu starší sestra. První tenisové krůčky začaly s taťkou někdy kolem pátého roku. Pinkali jsme si všude, před domem, na silnici i doma. Tenis mě odjakživa opravdu bavil a byl pro mě nedílnou součástí života.

Jak se vyvíjela vaše hráčská kariéra až doposud?

Jelikož dříve nebyla kategorie minitenis či babytenis, hrála jsem rovnou jako mladší žákyně v devíti letech za Spartu Kutná Hora. Pořádaly se tu početné tenisové školy, kde nejen mě trénovali paní Uhrová, Pavel Kurc, Pavlína Březinová, pan Tobola, pan Janál a další. Ale nejvíc vděčím svému otci, že se mi tolik věnoval. Později jsem hrála za Slavoj Žiželice, kde se mě ujal Jiří Havlín, který doteď vede tenisový oddíl v Žiželicích. Největší úspěchy jsem slavila na turnajích hlavně krajské úrovně a krajských přeborů. Ve svých třinácti jsem bohužel ze zdravotních důvodů musela přestat se závodním tenisem. Vrátila jsem se k němu až v osmnácti, kdy jsem si udělala trenérskou licenci a mohla začít s trénováním dětí. Někteří nyní již jako dospělí úspěšně reprezentují náš oddíl. Aktuálně hraji III. třídu, z časových důvodů pouze mistráky.

Momentálně trénujete děti v Kutné Hoře. Jak vás to napadlo, dělat trenérku?

Po několikaleté pauze před třemi lety, kdy moje v té době šestiletá dcera Nikol také začala pokukovat po tenise, jsem se rozhodla založit menší skupinku dětí, ve velké většině složené z Nikolčiných kamarádů.

Předpokládám, že vaším druhým domovem jsou kurty, jak jste tam často?

Máte pravdu, na tenisových kurtech téměř „bydlím". Když to jde, tak některé dopoledne si zahraji, odpoledne se věnuji dětem. Moje dcera tenis také miluje, proto ten čas tam spolu můžeme hodně trávit. Jelikož mám ještě šestiletého syna Míšu, který také hraje tenis, tak bych se v období jara a podzimu bez pomoci zbytku rodiny neobešla.

Chybí Kutné Hoře další trenéři?

Sobě svěřené děti trénuji sama a dle mého názoru je v současné době dostačující počet trenérů.

Kdyby se nějaké dítě chtělo přihlásit na tenis, co proto musí udělat?

Určitě by dítě mělo mít kladný vztah ke sportu. Naučit se tenis není snadné, jak se zdá na první pohled. Je to mravenčí práce. Dítě a hlavně rodiče by měli být obrněni trpělivostí, mít radost z jakéhokoliv menšího úspěchu. Tenis musí bavit. Pak to může zkusit každý v jakémkoliv věku.

Myslím, že druhým rokem hraje kutnohorská tenisová mládež své soutěže. Jak dlouho předtím tu nic takového nebylo?

Ano, posledních zhruba deset let se mládežnický tenis za Kutnou Horu nehrál. Dnes naše děti hrají druhým rokem kategorie babytenis a mladší žáci.

Myslíte si, že zájem dětí o tenis vzbudily i úspěchy českých tenistů Tomáše Berdycha, Radka Štěpánka a Petry Kvitové?

Určitě mají úspěchy našich tenistů na zájmu o tenis značný podíl. Tenis patří mezi ty nejoblíbenější sporty, a to, že je český tenis celosvětově uznávaným, hraje nemalou roli.

Viděl jsem hrát i vaši dceru s manželem Michalem a pěkně ho proháněla na to, že hraje teprve Babytenis. Vidíte v ní tenisovou naději?

(smích) Manžel začal s tenisem loni po delších zdravotních problémech a je pravdou, že Nikolka ho dokáže prohnat po kurtu. Ještě je znát herní a věkový rozdíl. Dcera je malá, uvidíme, jak se bude její tenis vyvíjet. Tuto neděli se jí podařilo vybojovat bronzovou medaili na turnaji v Českém Brodě a je natěšená na další turnaje.

Když už jsme u nadějí, jmenujte další kutnohorské talenty.

Na nedostatek talentů si nemůžeme stěžovat, např. Dominik Dastych, Veronika Veselá, Vojta Hobza, Honza Dáňa, Kuba Nuhlíček, Patrik Gryč, Nikol Morawská a další, které letošním rokem čekají první tenisové zápasy, a v nich se jistě talent pomalu projeví. Veronika se stala tento víkend okresní přebornicí a hned na 2. místě Kristýnka Flekalová. Dominik Dastych a Vojta Hobza zazářili ve čtyřhrách, kde se jim podařilo vybojovat také zlato. Jako družstvo mladších žáků si také vedeme dobře, zatím se dětem podařilo vyhrát všechny mistráky, babytenisté (Nikol Morawská, Jan Danda, Michal Rejthárek a Adam Foltýn) absolvovali zatím první mistrák, kde se jim také podařilo zvítězit.

Právě jedenáctiletá Veronika Veselá dokonce už nastoupila za A-tým Sparty a za céčko dokonce i vyhrála. Co říkáte na její tenis?

Veronika hraje pouze dva roky, udělala velké pokroky a stále se zdokonaluje. Nemáme strach ji postavit i za ženy, vždy je to pro ni další zkušenost, kterých není nikdy dost.

Mladší žáci jsou momentálně první, mají šanci postoupit do I. třídy?

Ta šance je tu vždycky, když děti budou jako doposud pilně trénovat a hlavně nebudou nijak zraněny.

Dana Morawská

Věk: 32

Bydliště: Kutná Hora

Vzdělání: středoškolské

Post: trenérka tenisu, hráčka B-týmu Sparty

Oblíbený tenista/tenistka: Roger Federer, Petra Kvitová

Oblíbené jídlo: Jídlo mám ráda, je otázkou, co nejím

Oblíbené pití: příležitostně bílé víno

Koníčky, zájmy: rodina, tenis, kolo

Nikola Morawská. Foto: Deník/ Michal Pavlík