Po první vlně pandemie zvládl Radův tým uspořádat v červnu seriál závodů na horských kolech Kuklík XCO 2020, který se jezdil na kopci za Kutnou Horou. I v šílené covidové době si ho užili jak amatéři, tak denně trénující závodníci.

„Jsme rádi, že jsme seriál uspořádali. Odjely se čtyři ze šesti závodů. Úspěch měl i náš následný virtuální závod,“ narážel závodník a zakladatel KC Kutná Hora Jan Rada na hojnou účast.

Pořadatelé uvažovali, že v roce 2021 uspořádají na Kuklíku Mistrovství Středočeského kraje na horských kolech. Podle Rady se tento projekt moc neposunul: „Abych řekl pravdu, přestali jsme se o této akci úplně bavit. Nevíme, co bude. Zvažovali jsme i variantu, že bychom zkusili uspořádat mistrovství České republiky v eliminátoru.“

Právě na krátké sprinty má KC Kutná Hora velmi příjemné vzpomínky. Druhý ze zakladatelů oddílu Jakub Kavalír se stal mistrem republiky v této disciplíně.

„Víme o eliminátorech hodně, ale kvůli koronaviru je velmi těžké něco nového plánovat,“ přiznal Rada. Vizi mají, ale chybí jistota. I podpora ze stran sponzorů je omezená.

Seriál Kuklík XCO se ale v roce 2021 pojede.

„I kdyby měl být virtuálně. Dáme to. Letos měl seriál velký úspěch. Přijeli i mladší závodníci republikové úrovně. Líbilo se nám, že trať přivedla mladé talenty.“

Zimní boj o přežití bude až příští rok

Jan Rada je i velký vytrvalostní sportovec. Vyhrál několikadenní závod Winter survival, při kterém musel plnit se svým týmem úkoly a nocovat v přírodě. Prakticky pořád v lyžařských botách a na skialpech. Rád maká, ale během pandemie ztrácel motivaci.

„Taková situace je demotivující. Chvíli se může, pak zase nemůže. Jeden závod se mohl jet, druhý zase ne. Odjel jsem pár závodů bez dokonalé přípravy. Nejde se připravovat konkrétně, což je těžké.“

Jeden závod si Rada „střihnul“ dokonce mezi elitou v cyklokrosu.

„Udržuji se, ale tělo závodní tempo nezná. Hrozně moc jsem se těšil na závody v Čáslavi a Kolíně. Udělal jsem si licenci elite. Byť pojedu ve svých letech na chvostu, tak oba závody ještě chci absolvovat,“ řekl závodník a pokračoval: „Během cyklokrosu na Holých Vrchách jsem si dal předsevzetí, že nesmím dojet poslední, jinak mě tam už nikdo nikdy neuvidí. Nakonec jsem dojel asi devětačtyřicátý z padesáti šesti. Měl jsem radost. Přijela obrovská konkurence i ze zahraničí.“

Trénink v roce 2019 a 2020 se Radovi změnil. „Zima byla silná,“ vzpomínal. „Proto jsem se těšil na celou sezonu 2020. Chtěl jsem jet i elitu na horských kolech. Měl jsem poslední šanci stoupnout si na start s těmi nejlepšími, byť jsem jim vůbec nemohl konkurovat. Koronavirus vše zhatil. Jezdím a vozím se bez nějakého cíle. Trénování je rozhodně jiné.“

Byly doby, kdy Jan Rada jezdil na kole i do práce. Do kasáren ve Staré Boleslavi, což je z Kutné Hory nějakých sedmdesát kilometrů.

„Od července jsem přešel ze směnaře na denní dojíždění do zaměstnání. Už to nejde. Musím se dostat do Boleslavi každý den. Tím, že agenturu logistiky reprezentuji ve vojenských sportech, tak mi umožňují trénovat v pracovní době. To má každý voják. Přál bych to každému sportovci, který to nedělá profesionálně. Armádě vděčím za vše, jak se po sportovní stránce cítím,“ vzkázal Jan Rada.

Bude mít v zimě šanci obhájit vítězství na Winter survival?

„Šance nebude,“ odpověděl Rada a navázal: „Organizátoři se rozhodli, že závod budou pořádat jednou za dva roky, bez ohledu na covid. Jsou tam finanční problémy. Akce je strašně nákladná. Zaměstnaných je mraky lidí v zimních podmínkách Jeseníků. Měli jsme i mínus dvacet stupňů.“

Náhradu udělali vojáci z pozemních sil v Bechyni. Uskuteční tříkolové skialpové závody.

„První je v Krušných horách, druhý v Jeseníkách a třetí kolo končí na Brádlerových boudách v Krkonoších,“ vyjmenoval Kutnohorák, který se zaměří i na Přebor Armády ČR ve sportovním skialpinismu. „Na zimu se moc těším. Budu hlavně na lyžích.“

„Jsem soutěživý. Minimálně mezi dědky chci vyhrát,“ odpověděl Jan Rada na otázku, jaké má přes zimu ambice.

„Vždy se koukám i na celkové pořadí. Kategorie je bonus,“ uzavřel.