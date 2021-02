Florbalové soutěže se sice nehrají, přesto florbalový klub FBC Kutná Hora stále funguje a snaží se zůstat aktivní. Jedním z pilířů vedení je i sekretář klubu Václav Rejna. Co je jeho náplní práce v této covidové době a na čem klub stále pracuje?

Kapitán kutnohorských florbalistů a sekretář klubu Václav Rejna (vpravo). | Foto: FB 521 Sports Photography

V současné době se náplň práce sekretáře klubu malinko změnila. „Z každodenních činností odpadla plně sportovní složka. Snažím se své kategorii připravovat různé výzvy v programu XPS, plus se snažíme vzájemně zapojit do klubových výzev. Oproti tomu je čas naopak na věci, které v sezoně nebyly na prvním místě a nyní jsou. Jedná se především o klubové materiály, které jsou i v rámci programu podpory Českého florbalu vyžadovány, ale zároveň my sami je chceme mít plně funkční a využívané,“ sdělil v rozhovoru pro klubový web Václav Rejna.