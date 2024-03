Na Klimešce se bude bojovat o postup na Evropu volejbalistů do dvaceti let

Další velkolepá sportovní podívaná v kutnohorské hale na sebe nenechala dlouho čekat. Po únorovém Final Four Českého poháru volejbalistek to bude opět špičková podívaná pod vysokou sítí. V termínu 4. - 6. dubna 2024 přivítá Kutná Hora evropskou kvalifikaci volejbalistů do 20 let, oficiálně nese akce název CEV European Qualification Men U20. Klimeška bude hostit skupinu A, český tým se v ní postupně střetne se Švýcarskem, Portugalskem a Tureckem.

