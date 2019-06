Na Klimešce soutěžily mažoretky

/FOTOGALERIE/ - II. BACK Together - Open International Majorettes and Twirling Competition, tak se oficiálně jmenuje otevřená mezinárodní soutěž pro mažoretky a twirling, jejíž druhý ročník se konal v sobotu 29. června v Kutné Hoře. V místní sportovní hale Klimeška se sešly více než tři stovky závodnic, ale nechybělo ani několik závodníků. Soutěžilo se v několika disciplínách mažoretky, twirling - sóla, dua, týmy a skupiny, vše samozřejmě rozděleno do věkových kategorií.

Autor: Richard Karban