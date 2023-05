/FOTOGALERIE/ Tradiční chodecký svátek se českým reprezentantům v domácích podmínkách nevydařil. Diváci však při mistrovství Evropy chodeckých družstev v Poděbradech byli svědky světového rekordu, o nějž se v závodě na 35 kilometrů postarala Španělka María Pérezová.

Z chodeckého mistrovství Evropy na poděbradské Kolonádě | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Na stejné distanci skončil za očekáváním olympionik Vít Hlaváč. Atlet A.C. Tepo Kladno chtěl původně pokořit potvrzovací limit pro srpnové mistrovství světa v Budapešti, ale na trati ho v neděli ráno trápily svalové problémy. Nezdar nakonec potvrdil výsledný čas 2:49:35, kterým v cíli na lázeňské kolonádě výrazně zaostal za požadovaným výkonem (2:36:00).

„Na osmém kilometru mě začalo bolet pravé zadní stehno, s kterým jsem měl lapálie už několik posledních týdnů. Od té doby to byl až do konce závod s bolestí. Na lepší výkon nebylo pomyšlení,“ vyprávěl ve videonahrávce atletického svazu Vít Hlaváč, který byl klasifikován na 29. místě.

Hlaváč dokončil závod kvůli divákům

Až do třiadvacátého kilometru bojoval ze všech sil a snažil se držet tempo. „Pak mě to ale zlomilo, což vyplývalo i z toho, že trénink nemohl být vzhledem k zdravotnímu stavu optimální. Chtělo se mi to zabalit, ale řekl jsem si, že v takové bezvadné atmosféře a před báječnými diváky to zkusím dotrápit až do konce,“ pokračoval.

„Bohužel každý rok není posvícení. Ambice na letošní sezonu jsem měl úplně jiné. Ale stane se, že vás zdraví nepustí, kam byste chtěl,“ vysvětloval účastník OH v Tokiu, který loni startoval i na MS v Eugene a ME v Mnichově. „Teď si budu muset pořádně odpočinout, doléčit sval a příští rok to zkusit znovu a líp. Potenciál na to mám.“

Nejrychleji si na poděbradské trati počínal Španěl Álvaro Martín. Časem 2:25:35 vytvořil národní rekord a družstvu výrazně pomohl k evropskému triumfu. Jeho krajanka dominovala při světovém maximu ve velkém stylu.

Ďurdiaková ušla bolavou dvacítku a pak vzdala

Na dvacátém kilometru měla María Pérezová na soupeřky už propastný tři minutový náskok, který neustále navyšovala. V cíli dosáhla času 2:37:15, kterým přepsala historii. A protože ji na stupně vítězů doprovodily dvě krajanky, nebylo pochyb o vítězkách v týmové soutěži.

Na startu dámské pětatřicítky byla i Češka Tereza Ďurdiaková, ale podobně jako Vít Hlaváč ji limitoval zdravotní stav. Chodkyně USK Praha závod raději kvůli bolesti nohy krátce po dvacátém kilometru vzdala.

„Nebyla jsem připravena, jak bych si přála, ale chtěla jsem se pokusit o splnění potvrzovacího výkonu pro start na mistrovství světa. To se bohužel nepodařilo. Budeme teď hledat ještě nějaký další závod, kde bych se o to mohla pokusit,“ uvedla na webu ČAS.