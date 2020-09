Premiérový ročník Koudelníkova závodu se uskuteční v neděli od 9.30 hodin na stadionu Olympia v Kutné Hoře. Jde o překážkový závod pro děti ve věku 4-14 let.

Na stadionu Olympia se v neděli 6. září uskuteční Koudelníkův překážkový závod pro děti. | Foto: Marcel Heydušek

Samotný závod je rozdělen do čtyř kategorií. První 4-6 let startuje v 9:30. Pak následují děti kategorií 7-9 let (10:15), 10-12 let (11:20) a 13-14 let (13:15). Vyhlášení výsledků je naplánováno na 14:15.